Ukir Sejarah, Lamine Yamal Pecahkan Rekor Pencetak Gol Termuda dalam Sejarah Euro

PEMAIN Timnas Spanyol, Lamine Yamal, ukir sejarah usai membawa timnya menang 2-1 atas Prancis di semifinal Euro 2024. Lamine Yamal pecahkan rekor pencetak gol termuda dalam sejarah Euro.

Ya, hasil manis didapat Spanyol kala melawan Prancis di Allianz Arena, Rabu (10/7/2024) dini hari WIB. La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1.

Dalam laga itu, Lamine Yamal berhasil mencetak gol pada menit ke-21. Gol itu tercipta setelah dirinya mampu memaksimalkan umpan dari Alvaro Morata.

Gol Lamine Yamal pun membuat Timnas Spanyol menyamakan kedudukan setelah tertinggal dari Prancis lewat gol Rendal Kolo Muani pada menit ke-8. Gol penentu kemenangan Spanyol pun diciptakan oleh Daniel Olmo pada menit ke-25.

Dengan menang 2-1, Timnas Spanyol berhak melaju ke babak final Euro 2024. Mereka tinggal menantikan lawan dari pemenangan laga Timnas Belanda melawan Inggris.