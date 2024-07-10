Hasil Babak Pertama Timnas Spanyol vs Prancis: Berbalas Gol, Pasukan Luis De La Fuente Memimpin 2-1

TIMNAS Spanyol menghadapi Prancis di Semifinal Euro 2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Allianz Arena, Munchen, Jerman, mulai pukul 02.00 WIB.

Hingga babak pertama usai pasukan Luis De La Fuente sementara memimpin 2-1. Lamine Yamal dan Dani Olmo masing-masing menyumbangkan satu gol untuk Spanyol di paruh pertama.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan langsung berjalan dengan tempo cepat sejak awal di mulai. Para penggawa Spanyol bergerak ke arah lini pertahanan Prancis untuk mencari peluang.

Namun, Kolo Muani berhasil membuat kejutan dengan membawa Prancis memimpin di menit ke-8. Kolo Muani menceploskan bola ke gawang dengan tandukannya usai memanfaatkan umpan kiriman Kylian Mbappe.

Beberapa menit berselang, Spanyol yang tertinggal langsung memberikan respons di menit ke-21. Lamine Yamal mencetak gol indah dengan kaki kirinya ke gawang Mike Maignan.