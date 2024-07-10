Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Spanyol vs Prancis: Lamine Yamal Samakan Kedudukan 1-1

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |02:26 WIB
Hasil Timnas Spanyol vs Prancis: Lamine Yamal Samakan Kedudukan 1-1
Selebrasi Lamine Yamal usai mencetak gol ke gawang Prancis (Foto: Reuters)
A
A
A

TIMNAS Spanyol menghadapi Prancis di Semifinal Euro 2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Allianz Arena, Munchen, Jerman, mulai pukul 02.00 WIB.

Spanyol yang tertinggal memberikan respons cepat. Menit ke-21 Lamine Yamal membuat skor kembali imbang 1-1 lewat tendangan melengkung dengan kaki kirinya.

Berikut Susunan Pemain Timnas Spanyol vs Timnas Prancis

Timnas Spanyol XI (4-2-3-1): Unai Simon; Jesus Navas, Nacho, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodrigo Hernandez, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; Alvaro Morata.

Halaman:
1 2
      
