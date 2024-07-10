Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Spanyol vs Prancis: Kolo Muani Bawa Les Bleus Unggul Cepat 1-0

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |02:13 WIB
Hasil Timnas Spanyol vs Prancis: Kolo Muani Bawa <i>Les Bleus</i> Unggul Cepat 1-0
Kolo Muani bawa Prancis unggul 1-0 atas Spanyol (Foto: Reuters)
A
A
A

TIMNAS Spanyol menghadapi Prancis di Semifinal Euro 2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Allianz Arena, Munchen, Jerman, mulai pukul 02.00 WIB.

Kolo Muani membawa Timnas Prancis memimpin lebih dulu atas Spanyol. Kolo Muani mencetak gol dengan sundulan setelah menerima umpan matang kiriman Kylian Mbappe.

Berikut Susunan Pemain Timnas Spanyol vs Timnas Prancis

Timnas Spanyol XI (4-2-3-1): Unai Simon; Jesus Navas, Nacho, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodrigo Hernandez, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; Alvaro Morata.



      
