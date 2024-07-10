Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Siapkan Rancangan Skema Suporter Away di Liga 1, PSSI: Belum untuk Waktu Dekat

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |00:20 WIB
Siapkan Rancangan Skema Suporter Away di Liga 1, PSSI: Belum untuk Waktu Dekat
PSSI sedang menyiapkan rancangan skema suporter away untuk kompetisi Liga 1 (Foto: Cikal Bintang/MPI)
A
A
A

ANGGOTA komite eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga mengatakan pihaknya sedang merancang skema suporter tandang atau away di Liga 1. Namun, Arya mengatakan rancangan ini masih belum bisa diterapkan dalam waktu dekat.

Kompetisi Liga 1 musim depan belum menunjukkan tanda-tanda akan ramah bagi suporter away. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengisyaratkan bahwa larangan suporter away masih akan berlaku.

 

Sebab, sepak bola Indonesia masih dalam pantauan FIFA sejak tragedi kelam di Stadion Kanjuruhan. Walau begitu, Arya mengungkapkan PSSI terus mempersiapkan skema suporter tandang.

"Saya belum tahu transisinya kapan. Nanti misalnya ini baru rancangan dari saya Exco suporter akan kami ajukan ke PSSI, nanti akan ada antarklub yang tidak ada histori berantem," kata Arya dalam diskusi 'Menguji Kualitas Kompetisi Liga Indonesia 2023 (Liga 1, Liga 2 dan EPA)' yang diadakan Football Institute di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

 BACA JUGA:

Arya mengatakan rancangan ini akan berkaca pada pengalaman kompetisi sepak bola di luar negeri. Misalnya, soal data suporter dari semua klub yang sudah terintegrasi.

"Kemudian nanti bahwa klub-klub yang home (kandang) itu menyediakan tempat untuk away, lihat data itu disebar ke klub dan klub sebarkan ke suporternya di luar itu nggak, ini terjadi juga di negara lain," jelas Arya.

Halaman:
1 2
      
