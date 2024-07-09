Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Exco PSSI Umumkan Kapan Shin Tae-yong Pulang ke Tanah Air dan Latih Timnas Indonesia Lagi

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |20:56 WIB
Exco PSSI Umumkan Kapan Shin Tae-yong Pulang ke Tanah Air dan Latih Timnas Indonesia Lagi
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, memberitahukan kapan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong pergi dari Korea Selatan dan kembali ke Tanah Air. Menurut pemaparan Arya, STY baru pulang ke Indonesia jika merasa kondisinya sudah lebih sehat pascaoperasi.

Seperti diketahui, Shin Tae-yong saat ini sedang menjalani masa pemulihan pascaoperasi radang dada. Pelatih berusia 53 tahun itu masih berada di kampung halamannya, Korea Selatan.

Arya mengatakan kesehatan Shin Tae-yong menjadi prioritas utama. Juru taktik Skuad Garuda itu akan diberikan waktu istirahat dahulu sebelum kembali ke Indonesia.

"Sehat, langsung ke sini (ke Indonesia). Iya, kan pemulihan (pascaoperasi)," kata Arya kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Barito Mansion, Jakarta pada Selasa (9/7/2024).

Exco PSSI, Arya Sinulingga (Cikal Bintang/MPI)

"Kemarin kan dia baru pulang kampung. Melihat lapangan bola di kampungnya, bikin penamaan jalan. Ada waktu istirahat lah," sambungnya.

