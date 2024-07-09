Sambut Liga 1 2024-2025, Semen Padang FC Datangkan Eks Pemain Manchester United

SEMEN Padang FC meberikan kejutan di bursa transfer jelang Liga 1 2024-2025. Kabau Sirah -julukan Semen Padang- resmi merekrut mantan pemain Manchester United, Charlie Scott.

Semen Padang FC mengumumkan rekrutan anyarnya itu melalui lewat akun instagramnya pada Selasa (9/7/2024). Scott didatangkan dari klub Hong Kong, yakni Kitchee FC.

“Welcome Charlie Scott di Ranah Minang, Indonesia,” tulis akun instagram Semen Padang FC.

Diketahui, Scott merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan. Umurnya pun masih terbilang muda, yakni 26 tahun. Menariknya lagi, dia merupakan pemain jebolan akademi Setan Merah -julukan Man United.

CEO Semen Padang FC, Win Bernardino, mengungkapkan Scott diikat kontrak selama satu musim. Dia berharap, kehadiran pemain jebolan Man United ini bisa berdampak positif untuk Kabau Sirah di Liga 1 2024-2025.

“Kontraknya satu musim dulu karena sesuai kebutuhan tim dan berdasarkan evaluasi kami. Mudah-mudahan saja bisa cocok dengan tim Semen Padang FC,” ujar Win Bernardino dalam keterangannya, Selasa (9/7/2024).