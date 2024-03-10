Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Siapkan Dana Rp70 Miliar, Semen Padang Berniat Bersaing di Papan Atas Liga 1 2024-2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |03:30 WIB
PADANG - Semen Padang dikabarkan akan menyiapkan dana sebesar Rp70 miliar untuk memperkuat timnya di musim panas 2024 ini. Hal itu dilakukan sebab Semen Padang tak mau hanya menjadi tim pelengkap di Liga 1 2023-2024.

Ya, Kabau Sirah -julukan Semen Padang FC- telah memastikan diri mentas di Liga 1 2024-2025. Tim kebanggaan masyarakat Padang ini promosi ke Liga 1 dengan status runner up Liga 2 2023-2024. Semen Padang FC tumbang dari PSBS Biak di partai final dengan skor agregat 0-6.

Lolosnya Kabau Sirah jelas menjadi kabar yang sangat bahagia. Mereka menatap Liga 1 musim depan sangat serius, yakni dengan menyuntikkan dana sebesar Rp70 miliar. Hal itu diungkapkan oleh penasihat Semen Padang FC, Andre Rosiade.

"Ada dua hal yang ingin disampaikan Manajemen Semen Padang FC. Yang pertama adalah komitmen manajemen Semen Padang FC di musim depan. Bapak, ibu, uni, uda, seluruh suporter Semen Padang tidak usah khawatir bahwa kita 'cuma numpang lewat'," ucap Andre Stadion Haji Agus Salim, Padang, Minggu (10/3/2024).

Semen Padang vs Malut United

"Manajemen dan penasihat sudah berkomitmen tahun depan akan kami siapkan 70 Miliar. Kami siapkan 70 Miliar supaya Semen Padang bisa bersaing di papan atas," sambungnya.

Selain itu, Andre menyampaikan akan berusaha semaksimal mungkin agar Semen Padang FC tidak menjadi tim musafir. Caranya yaitu akan duduk bersama dengan Pemprov Sumatra Barat untuk merenovasi Stadion Haji Agus Salim. Pasalnya, stadion yang sudah berdiri sejak tahun 1983 itu masih belum lolos verifikasi untuk berlaga di Liga 1.

Halaman:
1 2
      
