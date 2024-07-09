Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Skuad Persib Bandung Berubah, Marc Klok: Itu Wajar di Sepakbola

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |21:18 WIB
Skuad Persib Bandung Berubah, Marc Klok: Itu Wajar di Sepakbola
Pemain Persib Bandung, Marc Klok. (Foto: Miftahul Ghani/MPI)
A
A
A

BANDUNG – Pemain Persib Bandung, Marc Klok tak mempermasalahkan perubahan skuad yang kini tengah terjadi di tim berjuluk Maung Bandung tersebut. Menurut Klok, semua itu wajar terjadi di dunia sepakbola, di mana pasti ada pemain yang pergi, tapi ada juga yang baru datang.

Pernyataan Klok itu ia sampaikan saat bergabung dengan sesi latihan Persib di Stadion Arcamanik, Bandung, Selasa (9/7/2024). Marc Klok mengaku senang bisa kembali ke Persib setelah satu bulan menjalani liburan. Menurutnya, sudah cukup lama latihan bersama ini dirasakan.

“Tapi saya baru datang kemarin, lama di pesawat. Harus hati-hati jangan langsung full (berlatih). Ini masih pre-season juga kita ada waktu. Lebih bagus step by step,” kata Marc Klok usai menjalani latihan, dikutip Selasa (9/7/2024).

Gelandang naturalisasi asal Belanda ini membenarkan saat ini skuad Persib mengalami perubahan. Beberapa pemain sudah meninggalkan tim dan datang pemain baru seperti Mateo Kocijan dari Kroasia.

“Ya pasti tidak baik (terkait pemain yang pergi dari Persib), karena mereka baik. Kita juara bersama mereka, pengaruh yang sangat baik juga di tim ini. Tapi, di sepakbola juga ada yang datang, ada yang pergi selalu begini setiap musim,” sambung Klok.

Marc Klok

“Pemain pergi, pemain datang dan ini pilihan mereka atau pilihan klub saya tidak tahu. Tapi, saya hormat kepada mereka terima kasih banyak. Saya masih ada kontrak, kita harus welcome kepada pemain baru,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
