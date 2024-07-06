Jadwal Siaran Langsung Perempatfinal Euro 2024 Malam Ini: Inggris vs Swiss dan Belanda vs Turki, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung perempatfinal Euro 2024 malam ini, Sabtui (6/7/2024) menyajikan dua pertandingan menarik. Seperti pertemuan antara Tim Nasional (Timnas) Inggris vs Swiss hingga Belanda yang berjumpa Turki.

Seperti yang diketahui, dua tiket semifinal baru saja diraih Prancis dan Spanyol usai kedua tim menang di laga perempatfinal yang berakhir dini hari tadi, Sabtu (6/7/2024). Prancis lolos usai menang adu penalti 3-0 atas Portugal.

Sedangkan Spanyol lolos ke semifinal berkat kemenangan 2-1 atas tim tuan rumah Jerman. Jadi, dua tim sudah lolos, maka tinggal mencari dua tim laga untuk melengkapi babak semifinal.

Dua tiket itu akan diperebutkan di laga Inggris vs Swiss dan Belanda vs Turki. Untuk pertandingan Inggris vs Swiss, laga tersebut akan bermain lebih dulu dan berlangsung di Esprit Arena, Dusselforf, Jerman.

Di atas kertas Inggris jelas lebih diunggulkan, Namun, permainan Timnas Inggris bisa dikatakan belum mampu memperlihatkan permainan yang apik.

Sehingga ada peluang Swiss yang tidak diunggulkan justru bisa memetik menang. Sejauh ini pun Swiss sejatinya bermain baik, termasuk saat menyingkirkan sang juara bertahan, Italia di babak 16 besar.