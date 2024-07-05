Link Live Streaming Spanyol vs Jerman di Perempatfinal Euro 2024 di Vision+

LINK live streaming Timnas Spanyol vs Timnas Jerman bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Kedua tim akan saling berhadapan di babak perempatfinal Euro 2024.

Pertandingan babak delapan besar antara Spanyol vs Jerman akan digelar di MHPStadium, Jumat (5/7/2024). Laga dijadwalkan akan dimulai pada pukul 23.00 WIB.

Banyak yang menilai laga ini menjadi final kepagian di ajang Euro 2024. Tidak bisa dipungkiri kedua tim merupakan favorit juara pada edisi kali ini.

Spanyol dan Jerman juga menjadi tim yang tampil dominan sejak fase grup. La Furia Roja melaju ke perempatfinal usai menggilas Georgia 4-1.

Sementara tuan rumah Jerman mengamankan tiket ke babak delapan besar setelah menyingkirkan Denmark. De Panzer menang meyakinkan dengan skor akhir 2-0.

Jelang laga tersebut, gelandang Timnas Jerman, Ilkay Gundogan, mewaspadai dua pemain Spanyol yakni Rodri dan Lamine Yamal. Terutama Yamal, Gundogan mengakui kualitas bocah berusia 16 tahun tersebut.