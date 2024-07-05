Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sombongnya Kylian Mbappe Siap Pulangkan Cristiano Ronaldo dan Timnas Portugal dari Euro 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |06:56 WIB
Sombongnya Kylian Mbappe Siap Pulangkan Cristiano Ronaldo dan Timnas Portugal dari Euro 2024!
Kylian Mbappe siap singkirkan Cristiano Ronaldo dari perempatfinal Euro 2024. (Foto: REUTERS)
A
A
A

SOMBONGNYA Kylian Mbappe siap memulangkan Cristiano Ronaldo dan Timnas Portugal dari Euro 2024. Lewat persiapan yang dimiliki, penyerang 25 tahun itu optimistis Les Bleus -julukan Prancis- bakal memenangkan pertandingan.

Sesuai jadwal, laga Portugal vs Prancis dilangsungkan di Volksparkstadion pada Sabtu 6 Juli 2024 pukul 02.00 WIB. Laga ini begitu emosional bagi kapten Timnas Prancis, Kylian Mbappe.

Sebab, ini merupakan yang pertama baginya menginjakkan kaki di Perempatfinal Euro. Di penampilannya perdananya tampil di Euro (2020), Prancis Rontok di 16 besar.

Selain itu, pertandingan ini juga menjadi pertempurannya dengan sang idola, Cristiano Ronaldo. Sejak kecil, Kylian Mbappe mengidolakan Cristiano Ronaldo yang memenangkan lima trofi Ballon dOr.

Kylian Mbappe kecil bersama Cristiano Ronaldo

(Kylian Mbappe kecil bersama Cristiano Ronaldo)

Di kamarnya sewaktu kecil, Kylian Mbappe memenuhi sudut-sudut kamarnya dengan poster dari Cristiano Ronaldo. Karena itu, ia menaruh respek besar kepada sang idola.

“Tentu saja, saya memiliki rasa kagum yang besar kepada Cristiano Ronaldo sebagai seorang pemain. Seiring berjalannya waktu, saya mengenalnya dan kami masih saling berhubungan,” kata Kylian Mbappe mengutip dari Caught Offside, Jumat (5/7/2024).

Halaman:
1 2
      
