Timnas Indonesia Berpotensi Diperkuat Ole Romeny, Begini Respons Marselino Ferdinan

GELANDANG atau winger Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, tidak mempermasalahkan jika nantinya PSSI mendatangkan pemain diaspora tambahan untuk mengarungi babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Marselino Ferdinan mengatakan, selama pemain diaspora ini memiliki kualitas, ia akan selalu mendukung keputusan PSSI maupun sang pelatih di Timnas Indoneisa, Shin Tae-yong.

September 2024, Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berisikan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China. Di dua laga awal, Timnas Indonesia akan tandang ke Arab Saudi (5 September 2024) serta menjamu Australia (10 September 2024).

(Ole Romeny kabarnya tengah didekati PSSI. (Foto: Instagram/@oleromeny)

Demi bersaing di babak ketiga, PSSI kabarnya sedang mencari penyerang berkualitas untuk membantu perjuangan Timnas Indonesia. Ada empat nama yang bisa didekati PSSI, yakni Ole Romeny (FC Utrecht), Dean Zandbergen (FC Dordrecht), Tim Waterink (De Treffers) dan Mauro Zijlstra (FC Volendam).

Marselino Ferdinan menegaskan tidak masalah jika nantinya ada penyerang baru di dalam Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia-. Terpenting dalam pandangan Marselino Ferdinan, pemain itu bisa memberikan dampak positif kepada timnya.

"Ya, kalau pemain barunya sangat-sangat berkontribusi dan baik, kenapa enggak kan?," kata Marselino Ferdinan di Jakarta, Kamis 4 Juli 2024.

Ia mengatakan kehadiran pemain baru akan membuat persaingan di barisan depan Timnas Indonesia semakin sengit. Mantan pemain KMSK Deinze itu pun menyambut positif kondisi tersebut.