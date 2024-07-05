Shin Tae-yong Segera Umumkan Road Map Timnas Indonesia Jelang Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

SHIN Tae-yong segera memgumumkan road map Timnas Indonesia jelang babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dimulai September 2024. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Nusi.

Yunus Nusi mengatakan PSSI tengah menunggu road map dan jadwal dari Shin Tae-yong maupun staf pelatih jelang mengarungi babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketika road map dirilis Shin Tae-yong, PSSI langsung bergerak, termasuk mempersiapkan pemanggilan pemain hingga fasilitas hotel.

(Shin Tae-yong saat mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir bulan lalu)

"Kita tunggu road map dan jadwalnya dari Shin Tae-yong. Kita serahkan ke Shin Tae-yong. Biar Shin Tae-yong yang kasih programnya," kata Yunus Nusi kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia.

“Ya saat ini kami masih menunggu Shin Tae-yong dan staff pelatihnya untuk memberikan jadwal ke kami. PSSI dan khususnya saya selaku Sekjen sudah mempersiapkan semuanya termasuk pemanggilan dan fasilitas hotel untuk khususnya tanggal 5 dan tanggal 10 (September 2024). Dan mudah-mudahan segera setelah Shin Tae-yong ada di Indonesia akan dikasih jadwalnya,” lanjutnya.

Timnas Indonesia tergabung di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunai 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China. Medio September 2024 ada dua pertandingan yang dilakoni Marselino Ferdinan dan kolega.

Pertama, mereka bertandang ke Arab Saudi pada 5 September 2024 dan menjamu Australia pada 10 September 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Yunus Nusi mengungkapkan skuad Garuda bakal melakukan pemusatan latihan di Jakarta lebih dulu. Selepas itu, barulah mereka terbang ke Arab Saudi.