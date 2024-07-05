Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tangani Persija Jakarta, Carlos Pena Kagum dengan Militansi Jakmania

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |02:08 WIB
Tangani Persija Jakarta, Carlos Pena Kagum dengan Militansi Jakmania
Pelatih baru Persija Jakarta, Carlos Pena (Foto: laman resmi Persija Jakarta)
A
A
A

PELATIH baru Persija Jakarta, Carlos Pena mengaku kagum dengan militansi Jakmania -suporter Persija Jakarta. Hal tersebut membuatnya siap memberikan yang terbaik untuk Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Persija Jakarta baru saja merekrut Carlos Pena sebagai pelatih anyar dengan kontrak satu tahun, tepatnya hingga Juni 2025. Pelatih asal Spanyol itu didatangkan untuk menggantikan Thomas Doll yang berpisah dengan Macan Kemayoran.

Pena mengaku sudah ‘akrab’ dengan atmosfer suporter Persija Jakarta. Juru taktik berusia 40 tahun itu mengatakan kagum ketika menyaksikan militansi Jakmania mendukung Persija Jakarta. Saat itu, Pena masih melatih klub asal Thailand, Ratchaburi FC.

“Saya tahu bahwa pendukung Persija sangat militan. Mereka selalu mendukung dalam jumlah yang banyak, baik itu laga kandang maupun tandang,” kata Pena dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Kamis.

“Mereka adalah pendukung yang luar biasa dan ini saya rasakan langsung ketika tandang ke sini bersama Ratchaburi FC musim lalu untuk menjalani uji coba. Saya lihat langsung bagaimana mereka mendukung di sepanjang laga dan itu sangat berkesan untuk saya,” tambahnya.

Pena pun mempunyai pesan untuk Jakmania yang selalu setia mendukung Persija Jakarta. Dia meminta Jakmania untuk tetap memberikan dukungan dalam suka maupun duka kepada Macan Kemayoran.

Halaman:
1 2
      
