SEPAKBOLA DUNIA

Euro 2024 Masuk Babak Perempatfinal, RCTI Hadirkan Nobar di Serpong!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |18:50 WIB
Euro 2024 Masuk Babak Perempatfinal, RCTI Hadirkan Nobar di Serpong!
RCTI gelar nobar untuk babak perempatfinal Euro 2024. (Foto: RCTI)
A
A
A

GELARAN Euro 2024 sudah memasuki babak perempatfinal. RCTI pun akan menghadirkan nonton bareng (nobar) pertandingan Timnas Spanyol vs Jerman pada Jumat, 5 Juli 2024 mulai pukul 18.00 dan Inggris vs Swiss pada Sabtu, 6 Juli 2024 mulai pukul 18.00 di Summarecon Mall Serpong.

Akan ada banyak keseruan di sana, mulai dari football games competition, shoot on target, dan games lainnya yang berhadiah hingga jutaan rupiah hingga doorprize. Untuk warga Tangerang dan sekitarnya, jangan lupa untuk merapat meramaikan keseruan nonton bareng.

Timnas Jerman

Euro 2024 memang sudah memasuki babak perempatfinal di mana delapan tim tangguh bersiap untuk mengukir sejarah. Berikut rangkuman prediksi untuk pertandingan-pertandingan menarik yang akan datang:

Jerman vs Spanyol: Final dini yang dinantikan

Pertandingan perempatfinal Euro 2024 akan dimulai dengan laga yang menarik antara Jerman dan Spanyol. Laga itu akan digelar pada Jumat, 5 Juli 2024 pukul 22.00 WIB.

Sebagai tuan rumah, Jerman diharapkan mampu memanfaatkan dukungan dari para pendukungnya untuk menghadapi perlawanan sengit dari Spanyol. Jerman tampil kuat sepanjang turnamen ini, namun Spanyol dengan kekuatan yang diisi beberapa pemain muda kaya pengalaman tidak boleh dianggap remeh. Laga ini akan menjadi salah satu paling dramatis dan tidak terduga dalam turnamen ini.

Portugal vs Prancis: Pertandingan penuh emosional

Duel antara Portugal dan Prancis di perempatfinal Euro 2024 ini akan terulang kembali. Sebelumnya, kedua tim menjadi finalis Euro 2016 dan menjadi pertemuan yang penuh emosi dan rivalitas.

Tim asuhan Didier Deschamps ini diprediksi akan mempertontonkan permainan yang menarik dan memiliki intensitas persaingan yang luar biasa di atas lapangan. Saksikan pertandingan Portugal vs Prancis pada Sabtu, 6 Juli 2024 pukul 01.00 WIB.

