Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Turki Hadapi Tantangan Berat Lawan Portugal dan Keseruan Pertemuan Tuan Rumah dengan Denmark di UEFA EURO 2024, Hari Ini Mulai Pukul 16.00 WIB di iNews

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |12:38 WIB
Turki Hadapi Tantangan Berat Lawan Portugal dan Keseruan Pertemuan Tuan Rumah dengan Denmark di UEFA EURO 2024, Hari Ini Mulai Pukul 16.00 WIB di iNews
Saksikan keseruan laga Turki vs Portugal di 16 besar Euro 2024 di iNews (Foto: ist)
A
A
A

BERJUMPA di Signal Iduna Park (BVB Stadion Dortmund), Timnas Turki berhadapan dengan Portugal di matchday 2 Grup F UEFA EURO 2024 merupakan pertandingan yang paling ditunggu karena kedua tim sama-sama mengincar kemenangan untuk mengamankan tiket 16 besar.

Di laga sebelumnya, kedua tim tampil impresif. Turki menang atas Georgia dengan skor 3-1. Sementara Cristiano Ronaldo Cs berhasil menyingkirkan Republik Ceko dengan skor 2-1.

Portugal memang lebih diunggulkan dalam pertandingan ini, sebab dalam lima pertemuan terakhir, Portugal mengemas empat kemenangan dan menurut rank FIFA, Portugal unggul jauh dari Turki. Namun, bukan berarti timnas Turki sulit ditaklukan, sebab tiga gol Turki ke gawang Georgia dicetak Mert Muldur, Arda Guler, dan Kerem Akturkoglu.

Di pertandingan selanjutnya akan menampilkan tim tuan rumah berhadapan dengan timnas Denmark. Tuan rumah yang berada di Grup A memiliki total tujuh poin setelah menang telak 5-1 atas Skotlandia, 2-0 atas Hungaria dan imbang saat melawan Swiss.

Sementara timnas Denmark berada di peringkat Grup C dengan total tiga poin lewat tiga kali imbang. Sebagai tuan rumah, Den Panzer tentu diunggulkan, terlebih mereka memiliki catatan baik saat melawan Denmark. Di level senior, Jerman telah bertemu Denmark sebanyak 28 kali, dimana Jerman menang 15 kali pertandingan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/11/1631293/hasil-liga-futsal-profesional-20252026-unggul-fc-bantai-raybit-fc-111-rzw.webp
Hasil Liga Futsal Profesional 2025/2026: Unggul FC Bantai Raybit FC 11-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/tim_basket_kemenimipas.jpg
Tampil Digdaya, Tim Basket Kemenimipas Pastikan Gelar Juara PORNAS KORPRI 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement