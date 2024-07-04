Turki Hadapi Tantangan Berat Lawan Portugal dan Keseruan Pertemuan Tuan Rumah dengan Denmark di UEFA EURO 2024, Hari Ini Mulai Pukul 16.00 WIB di iNews

BERJUMPA di Signal Iduna Park (BVB Stadion Dortmund), Timnas Turki berhadapan dengan Portugal di matchday 2 Grup F UEFA EURO 2024 merupakan pertandingan yang paling ditunggu karena kedua tim sama-sama mengincar kemenangan untuk mengamankan tiket 16 besar.

Di laga sebelumnya, kedua tim tampil impresif. Turki menang atas Georgia dengan skor 3-1. Sementara Cristiano Ronaldo Cs berhasil menyingkirkan Republik Ceko dengan skor 2-1.

Portugal memang lebih diunggulkan dalam pertandingan ini, sebab dalam lima pertemuan terakhir, Portugal mengemas empat kemenangan dan menurut rank FIFA, Portugal unggul jauh dari Turki. Namun, bukan berarti timnas Turki sulit ditaklukan, sebab tiga gol Turki ke gawang Georgia dicetak Mert Muldur, Arda Guler, dan Kerem Akturkoglu.

Di pertandingan selanjutnya akan menampilkan tim tuan rumah berhadapan dengan timnas Denmark. Tuan rumah yang berada di Grup A memiliki total tujuh poin setelah menang telak 5-1 atas Skotlandia, 2-0 atas Hungaria dan imbang saat melawan Swiss.

Sementara timnas Denmark berada di peringkat Grup C dengan total tiga poin lewat tiga kali imbang. Sebagai tuan rumah, Den Panzer tentu diunggulkan, terlebih mereka memiliki catatan baik saat melawan Denmark. Di level senior, Jerman telah bertemu Denmark sebanyak 28 kali, dimana Jerman menang 15 kali pertandingan.