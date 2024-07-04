Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Top Eropa yang Ditunggu Publik di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Bintang Timnas Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |03:18 WIB
5 Pemain Top Eropa yang Ditunggu Publik di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Nomor 1 Bintang Timnas Indonesia
Timnas Indonesia siap hadapi Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

ADA 5 pemain top Eropa yang ditunggu publik di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Khusus untuk pencinta sepakbola Tanah Air, tentu sosok yang paling dinanti adalah para pemain Timnas Indonesia.

Ya, seperti yang diketahui Timnas Indonesia tergabung di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Nantinya Garuda akan bersaing melawan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, hingga China di kualifikasi yang berlangsung pada 5 September 2024 sampai 10 Juni 2024.

Dari keenam negara tersebut, ada sejumlah pemain top Eropa yang siap memeriahkan persaingan di Grup C. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Top Eropa yang Ditunggu Publik di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia:

5. Nestory Irankunda (Australia)

Nestory Irankunda

Nestory merupakan pemain muda Australia yang baru dibeli Bayern Munich di musim panas 2024 ini. Penampilannya bersama Adelaide United membuat klub Raksasa asal Jerman itu kepincut dengan winger berusia 18 tahun tersebut.

Tentu banyak yang penasaran, memang sehebat apa Nestory? Karena itulah aksi Nestory mungkin menjadi salah satu yang paling dinanti di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

4. Hiroki Ito (Jepang)

Hiroki Ito

Senasib dengan Nestroy, Hiroki Ito juga diboyong Bayern Munich pada musim panas 2024 ini. Sebelumnya bek berusia 25 tahun itu memang sudah bermain di Eropa, tepatnya di Liga Jerman bersama Stuttgrat.

Ito sendiri dalam beberapa tahun terakhir sudah menjadi andalan Jepang di lini belakang. Penampilan Ito dalam mengawal garis pertahanan Jepang jelas menjadi salah satu yang paling dinanti.

Halaman:
1 2 3
      
