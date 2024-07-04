Perjalanan di Euro 2024 Berakhir, Timnas Rumania Tinggalkan Pesan Menyentuh di Ruang Ganti

PERJALANAN Tim Nasional (Timnas) Rumania di Euro 2024 telah berakhir usai takluk dari Belanda di babak 16 besar. Sebelum cabut dari turnamen Piala Eropa itu, Timnas Rumania meninggalkan pesan menyentuh yang mereka tinggalkan di ruang ganti pasca kekalahan 0-3 dari Belanda.

Tricolorii bisa dibilang sebagai tim kuda hitam karena berada di Grup E bersama Belgia, Slovakia, dan Ukraina. Tapi, mereka mampu membuat kejutan dengan melangkah ke 16 besar sebagai juara Grup E.

Tapi sayang, kisah Rumania di Euro 2024 harus berakhir di babak 16 besar. Langkah tim polesan Eduard Iordanescu itu terhenti usai takluk 0-3 dari Belanda di Allianz Arena, Munich, Jerman, Selasa (2/7/2024) malam WIB.

Rumania punya cara unik untuk menyampaikan perpisahannya di Euro 2024. Di mana, Nicolae Stacniu cs meninggalkan pesan di ruang ganti selepas pertandingan kontra Belanda. Mereka menyampaikan rasa bangganya karena bisa menjadi bagian dari Euro 2024.

“UEFA EURO 2024 adalah salah satu pengalaman sepak bola terpenting dalam sejarah kami dan kami senang Jerman yang menyediakan panggung tersebut. Setiap pertandingan, setiap emosi, setiap pengalaman menyatukan kami dalam keajaiban sepak bola,” tulis pesan Rumania, dipetik dari instagram UEFA, Kamis (4/7/2024).