Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Diogo Costa Ukir Sejarah di Euro 2024, Pelatih Portugal Lempar Pujian Setinggi Langit: Dia Bakat Terpendam Sepakbola Eropa

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |03:28 WIB
Diogo Costa Ukir Sejarah di Euro 2024, Pelatih Portugal Lempar Pujian Setinggi Langit: Dia Bakat Terpendam Sepakbola Eropa
Diogo Costa jadi pahlawan kemenangan di laga Timnas Portugal vs Slovenia di 16 besar Euro 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

FRANKFURT – Penjaga gawang Timnas Portugal, Diogo Costa, berhasil mengukir sejarah baru di Euro 2024. Dia pun mendapat pujian setinggi langit dari sang pelatih, Roberto Martinez.

Ya, Timnas Portugal sukses melangkah ke babak 16 besar Euro 2024. Kepastian itu didapat setelah Selecao Das Quinas -julukan Timnas Portugal- berhasil mengalahkan Slovenia lewat adu penalti 0-0 (3-0) di Deutsche Bank Park, Frankfurt, Jerman pada Selasa 2 Juli 2024 dini hari WIB.

Timnas Portugal

Tiga penyelamatan yang dilakukan Diogo Costa membuatnya mengukir sejarah baru. Kiper Porto itu tercatat sebagai penjaga gawang pertama di Euro yang tak kebobolan dalam babak adu penalti.

Usai pertandingan, pelatih Timnas Portugal, Roberti Martinez memberikan pujian tinggi kepada Costa. Pelatih berusia 50 tahun itu mengatakan, Costa adalah bakat terpendam di sepakbola Eropa.

"Rahasia Portugal adalah Diogo Costa, dia adalah rahasia paling tersembunyi di sepakbola Eropa," ujar Martinez, dilansir dari laman resmi Euro 2024, Rabu (3/7/2024).

"Hari ini dia tampil di level yang berbeda, dia luar biasa dalam situasi satu lawan satu, dan kemudian dia memiliki fokus dan kualitas untuk melakukan tiga penyelamatan berturut-turut dalam adu penalti, kita harus sangat bangga padanya," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/10/11/1630879/calvin-verdonk-comeback-dipastikan-bisa-turun-lawan-timnas-irak-bpv.webp
Calvin Verdonk Comeback, Dipastikan Bisa Turun Lawan Timnas Irak
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/06/timnas_indonesia_u_23.jpg
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-22 Vs India di Laga Uji Coba Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement