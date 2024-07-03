Diogo Costa Ukir Sejarah di Euro 2024, Pelatih Portugal Lempar Pujian Setinggi Langit: Dia Bakat Terpendam Sepakbola Eropa

FRANKFURT – Penjaga gawang Timnas Portugal, Diogo Costa, berhasil mengukir sejarah baru di Euro 2024. Dia pun mendapat pujian setinggi langit dari sang pelatih, Roberto Martinez.

Ya, Timnas Portugal sukses melangkah ke babak 16 besar Euro 2024. Kepastian itu didapat setelah Selecao Das Quinas -julukan Timnas Portugal- berhasil mengalahkan Slovenia lewat adu penalti 0-0 (3-0) di Deutsche Bank Park, Frankfurt, Jerman pada Selasa 2 Juli 2024 dini hari WIB.

Tiga penyelamatan yang dilakukan Diogo Costa membuatnya mengukir sejarah baru. Kiper Porto itu tercatat sebagai penjaga gawang pertama di Euro yang tak kebobolan dalam babak adu penalti.

Usai pertandingan, pelatih Timnas Portugal, Roberti Martinez memberikan pujian tinggi kepada Costa. Pelatih berusia 50 tahun itu mengatakan, Costa adalah bakat terpendam di sepakbola Eropa.

"Rahasia Portugal adalah Diogo Costa, dia adalah rahasia paling tersembunyi di sepakbola Eropa," ujar Martinez, dilansir dari laman resmi Euro 2024, Rabu (3/7/2024).

"Hari ini dia tampil di level yang berbeda, dia luar biasa dalam situasi satu lawan satu, dan kemudian dia memiliki fokus dan kualitas untuk melakukan tiga penyelamatan berturut-turut dalam adu penalti, kita harus sangat bangga padanya," tambahnya.