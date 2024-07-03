Belgia Tersingkir dari Euro 2024, Domenico Tedesco Langsung Evaluasi Penampilan Kevin de Bruyne Cs

DUSSELDORF – Pelatih Timnas Belgia, Domenico Tedesco, bereaksi usai timnya tersingkir dari Euro 2024. Tedesco bahkan sampai langsung evaluasi tim karena ingin melihat kekurangan sebenarnya dari The Red Devils -julukan Timnas Belgia.

Ya, Timnas Belgia dikalahkan Prancis 0-1 di babak 16 besar Euro 2024. Pertandingan itu berlangsung di Dusseldorf Arena, Dusseldorf, Jerman, pada Senin 1 Juli 2024 malam WIB.

Satu-satunya gol untuk Les Bleus -julukan Timnas Prancis- tercipta lewat gol bunuh diri Jan Vertonghen (85'). Pemain berusia 37 tahun itu salah mengantisipasi tendangan keras Randal Kolo Muani.

Usai pertandingan, Tedesco tak mau timnya larut dalam kegagalan ini. Pelatih berusia 38 tahun itu mengatakan akan langsung mengevaluasi timnya untuk turnamen selanjutnya.

"Satu jam setelah peluit akhir dan kebobolan gol bunuh diri di akhir pertandingan, sulit untuk melakukan analisis. Kami akan menganalisis semuanya di Euro ini dan melihat hasilnya dalam beberapa minggu," ujar Tedesco dikutip dari laman resmi Euro 2024, Rabu (3/7/2024).