Luapan Kekecewaan Kevin De Bruyne Usai Belgia Kalah 0-1 dari Prancis di 16 Besar Euro 2024

DUSSELDORF – Kapten Timnas Belgia, Kevin De Bruyne, meluapkan kekecewaan usai timnya harus mendapat kekalahan berat dari Timnas Prancis di 16 besar Euro 2024. De Bruyne menyayangkan The Red Devils -julukan Timnas Belgia- harus kebobolan di menit akhir.

Timnas Belgia dikalahkan Prancis 0-1 di babak 16 besar Euro 2024. Pertandingan itu digelar di Dusseldorf Arena, Dusseldorf, Jerman pada Senin 1 Juli 2024 malam WIB.

Gol tunggal untuk Les Bleus -julukan Timnas Prancis- tercatat lewat gol bunuh diri Jan Vertonghen (85'). Bek Belgia itu ketiban sial saat mencoba mengantisipasi tendangan keras striker Prancis, Randal Kolo Muani.

Kekalahan ini membuat The Red Devils harus puas tersingkir dari turnamen. De Bruyne mengaku kecewa berat Timnas Belgia terhenti di babak 16 besar Euro 2024.

“Sangat disayangkan. Kami punya rencana dan kami menjalankan rencana itu dengan cukup baik. Kami tahu bahwa dengan kualitas mereka, mereka akan lebih banyak menguasai bola," kata De Bruyne dilansir dari laman resmi Euro 2024, Rabu (3/7/2024).