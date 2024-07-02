5 Klub Raksasa Sepakbola Dunia yang Pernah Terjerat Kasus CAS, Nomor 1 Manchester City

ADA 5 klub raksasa sepakbola dunia yang pernah terjerat kasus di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) yang menarik untuk diketahui. Ada yang karena masalah individu pemain hingga klub itu sendiri yang pada akhirnya harus berurusan dengan CAS.

Tentu setiap klub tak ada yang mau berurusan dengan CAS. Selain karena menghabiskan waktu dan dana, ada berbagai kerugian yang bisa didapatkan suatu klub jika terjerat kasus hingga sampai ke CAS. Lantas seperti apa saja kasusnya?

Berikut 5 Klub Raksasa Sepakbola Dunia yang Pernah Terjerat Kasus CAS:

5. Juventus





Juventus saat ini tengagh berurusan dengan CAS terkait maslaah Paul Pogba. Sebab Pogba dihukum larangan main empat tahun usai terbukti menggunakan doping hasil dari tes pada laga Liga Italia pada 20 Agustus 2023.

Namun, Pogba mengaku tak sengaja mengonsumsi doping tersebut. Karena itu, ia dan Juventus siap mengajukan banding ke CAS.

4. Barcelona





Barcelona sempat mengajukan banding terhadap sanksi Luis Suarez ke CAS pada 2017 silam. Hal itu terkait kartu merah yang diterima Suarez saat Barcelona vs Atletico Madrid di leg kedua semifinal Copa del Rey 2016-2017.

Barcelona mengambil jalan ke CAS karena banding mereka ke Komite Kompetisi telah ditolak. Suarez sendiri kala itu dibutuhkan karena jika kartu merah itu tetap berlaku, mereka tak bisa memainkan Suarez di final Copa del Rey melawan Alaves.