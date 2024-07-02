Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Nonton Streaming Rumania vs Belanda di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |16:19 WIB
Link Nonton Streaming Rumania vs Belanda di Vision+
Berikit Link Live Streaming Timnas Rumania vs Belanda di 16 Besar Euro 2024. (Foto: Vision+/UEFA)
A
A
A

JAKARTA – Pertandingan sengit antara Rumania dan Belanda akan tersaji di babak 16 besar UEFA EURO 2024 pada Selasa, 2 Juli 2024 pukul 22.30 WIB di Allianz Arena. Pertandingan ini akan disiarkan langsung di platform streaming Vision+ dan dapat diakses di sini.

Pertandingan diprediksi akan menjadi duel seru antara dua tim dengan gaya bermain berbeda. Belanda memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan. Mereka tampil gemilang di babak penyisihan grup dengan menduduki peringkat 3 grup D. Di sisi lain, Rumania lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup E.

Saksikan pertandingan panas antara Rumania vs Belanda dengan streaming di Vision+. Pastikan Anda telah mengaktifkan paket EURO 2024 seharga Rp99.000 untuk bisa nonton seluruh pertandingan hingga babak final. Download aplikasi Vision+ sekarang!

Selain itu, dengan membeli paket EURO 2024, Anda juga berkesempatan untuk dapat hadiah saldo MotionPay hingga total Rp150 juta. Informasi lebih lanjut klik di sini.

