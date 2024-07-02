Adu Nilai Kontrak Fantastis Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi yang Dikontrak Seumur Hidup oleh Brand Nike dan Adidas

ADU nilai kontrak fantastis Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi yang dikontrak seumur hidup oleh brand Nike dan Adidas. Ternyata, dalam hal ini, keduanya juga sangat bersaing.

Seperti diketahui, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi adalah dua pesepakbola terbaik yang terus bersaing dalam kurun waktu lebih hampir dua dekade lamanya. Dalam pencapaian bersama klub, tim nasional, hingga individu, keduanya selalu bersaing.

Tak ayal, kedua pemain ini disebut sebagai Great of All Time (GOAT) oleh para pencinta sepakbola di seluruh dunia. Bukan hanya di atas lapangan, Ronaldo dan Messi juga bersaing di luar lapangan. Di antaranya, mereka sama-sama mendapat kontrak berdurasi seumur hidup dari dua brand pakaian olahraga yang juga bersaing keras, yakni Nike dan Adidas.

Cristiano Ronaldo menjadi pemain yang lebih dulu mendapat kontrak berdurasi seumur hidup dari Nike. CR7 dan Nike mulai menjalin kerjasama sejak 2003, saat kapten Timnas Portugal itu masih berseragam Manchester United.

Sejak saat itu, Ronaldo telah mengenakan lebih dari 60 jenis sepatu Nike di atas lapangan. Peningkatan penjualan brand asal Amerika Serikat itu berkat peran Cristiano Ronaldo lantas membuat Nike memberinya kontrak seumur hidup.

Terhitung sejak 2016, Cristiano Ronaldo dan Nike resmi menandatangani kontrak berdurasi seumur hidup senilai USD1 miliar atau yang setara dengan Rp14,2 triliun dengan kurs saat itu.