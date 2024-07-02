Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Maarten Paes Masuk Skuad MLS All Star 2024 Bareng Lionel Messi, Banjir Pujian dari Netizen: Kasih Paham, Abangku!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |09:54 WIB
Maarten Paes Masuk Skuad MLS All Star 2024 Bareng Lionel Messi, Banjir Pujian dari Netizen: Kasih Paham, Abangku!
Maarten Paes kala membela FC Dallas. (Foto: Reuters)
A
A
A

KIPER berpaspor Indonesia, Maarten Paes, masuk skuad MLS All Star 2024. Hal ini jadi sorotan netizen hingga Maarten Paes banjir pujian dari netizen Tanah Air.

Ya, Maarten Paes terpilih dalam daftar 30 pemain tim MLS All Star 2024 yang akan menjalani laga perang bintang kontra All Star Liga Meksiko. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung di Lower.com Field, Columbus, Ohio, Amerika Serikat, pada 24 Juli 2024.

Maarten Paes masuk skuad MLS All Star 2024

Maarten Paes terpilih berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan oleh para penggemar. Hebatnya, kiper yang membela tim FC Dallas itu masuk tiga besar peraih suara terbanyak dalam pemilihan pemain MLS All Star 2024.

Dalam tim gabungan bintang Liga Amerika Serikat itu, Maarten Paes juga akan berada dalam satu skuad dengan sang superstar, Lionel Messi. Selain itu, ada pula jagoan-jagoan sepakbola dunia lain yang kini berseragam Inter Miami, seperti Luis Suarez, Sergio Busquets, dan Jordi Alba.

Nantinya, kiper berusia 26 tahun tersebut akan bersaing dengan dua penjaga gawang lainnya yang tergabung di skuad MLS All Star 2024. Mereka adalah Hugo Lloris dari Los Angeles FC dan Roman Burki dari St Louis City.

Kendati terpilih lewat voting penggemar, Maarten Paes memang tampil gemilang sepanjang MLS 2024. Dari 20 pertandingan, dia membukukan 87 penyelamatan, yang merupakan angka terbanyak di musim ini dibanding kiper-kiper lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175724/ranking_fifa_timnas_malaysia_resmi_melewati_timnas_indonesia_setelah_menang_1_0_atas_laos_malaysiant-ofjO_large.jpg
BREAKING NEWS: Timnas Malaysia Salip Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Menang 3-0 atas Laos di Kualifikasi Piala Asia 2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175664/justin_hubner_minta_maaf_setelah_membuat_gaduh_kelar_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_justinhubner5-5isj_large.jpg
Bikin Gaduh Setelah Timnas Indonesia Kalah dari Arab Saudi, Justin Hubner: Saya Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175658/patrick_kluivert_siap_antar_timnas_indonesia_menang_atas_irak_di_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia_afc-HQm4_large.jpg
Patrick Kluivert Cetak Sejarah Bikin Timnas Indonesia Menang atas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175592/timnas_indonesia_era_patrick_kluivert_sering_cetak_gol_via_eksekusi_penalti_pssi-jXE2_large.jpg
Timnas Indonesia Era Patrick Kluivert Dominan Cetak Gol Penalti ketimbang Open Play di Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/51/1630539/tbk-sport-festival-2025-segera-bergulir-sajikan-tantangan-baru-untuk-pecinta-sepeda-pzy.webp
TBK Sport Festival 2025 Segera Bergulir, Sajikan Tantangan Baru untuk Pecinta Sepeda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/23/calvin_verdonk.jpg
Kabar Buruk! Calvin Verdonk Sakit Leher jelang Vs Arab Saudi, Dicoret dari Skuad?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement