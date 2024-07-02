Maarten Paes Masuk Skuad MLS All Star 2024 Bareng Lionel Messi, Banjir Pujian dari Netizen: Kasih Paham, Abangku!

KIPER berpaspor Indonesia, Maarten Paes, masuk skuad MLS All Star 2024. Hal ini jadi sorotan netizen hingga Maarten Paes banjir pujian dari netizen Tanah Air.

Ya, Maarten Paes terpilih dalam daftar 30 pemain tim MLS All Star 2024 yang akan menjalani laga perang bintang kontra All Star Liga Meksiko. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung di Lower.com Field, Columbus, Ohio, Amerika Serikat, pada 24 Juli 2024.

Maarten Paes terpilih berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan oleh para penggemar. Hebatnya, kiper yang membela tim FC Dallas itu masuk tiga besar peraih suara terbanyak dalam pemilihan pemain MLS All Star 2024.

Dalam tim gabungan bintang Liga Amerika Serikat itu, Maarten Paes juga akan berada dalam satu skuad dengan sang superstar, Lionel Messi. Selain itu, ada pula jagoan-jagoan sepakbola dunia lain yang kini berseragam Inter Miami, seperti Luis Suarez, Sergio Busquets, dan Jordi Alba.

Nantinya, kiper berusia 26 tahun tersebut akan bersaing dengan dua penjaga gawang lainnya yang tergabung di skuad MLS All Star 2024. Mereka adalah Hugo Lloris dari Los Angeles FC dan Roman Burki dari St Louis City.

Kendati terpilih lewat voting penggemar, Maarten Paes memang tampil gemilang sepanjang MLS 2024. Dari 20 pertandingan, dia membukukan 87 penyelamatan, yang merupakan angka terbanyak di musim ini dibanding kiper-kiper lainnya.