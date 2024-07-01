Prediksi Skor Portugal vs Slovenia di 16 Besar Euro 2024: Cristiano Ronaldo Buka Keran Gol?

PREDIKSI skor Portugal vs Slovenia di 16 besar Euro 2024 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, laga ini akan dilangsungkan di Waldstadion Frankfurt pada Selasa, 2 Juli 2024 pukul 02.00 WIB.

Setelah keok di 16 besar Euro 2020, Timnas Portugal praktis tak mau mengalami Nasib yang sama di edisi kali ini. Sejumlah pemain andalan mereka seperti Bernardo Silva, Bruno Fernandes dan Joao Cancelo dalam kondisi bugar 100 persen, mengingat mereka sengaja tidak dimainkan saat Portugal kalah 0-2 dari Georgia di laga pamungkas Grup F.

(Timnas Georgia secara mengejutkan mengalahkan Portugal. (Foto: REUTERS)

Pelatih Timnas Portugal Roberto Martinez sengaja memainkan sejumlah pemain pelapis karena sudah memastikan tiket 16 besar Euro 2024 kelar matchday kedua. Di saat bersamaan, Slovenia menatap babak 16 besar Euro 2024 dengan kepercayaan diri tinggi.

Hal itu karena wakil Eropa Timur ini sama sekali tidak terkalahkan di laga-laga Grup C Euro 2024. Berturut-turut, Slovenia bermain 1-1 dengan Denmark dan Serbia, serta menahan Inggris 0-0.

Untuk menumbangkan Slovenia, Portugal dapat menggantungkan asa kepada sang megabintang, Cristiano Ronaldo. Pesepakbola 39 tahun ini memang belum mencetak gol di tiga laga awal yang dijalani Timnas Portugal di fase grup.

Namun, Cristiano Ronaldo dikenal garang ketika membela sang tim di fase gugur. Terbukti, Cristiano Ronaldo berstatus sebagai pencetak gol terbanyak Liga Champions di fase gugur.