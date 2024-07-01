Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Euro 2024: Ilkay Gundogan Merasa Kemenangan Timnas Jerman atas Denmark Layak Dikenang

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |05:21 WIB
Euro 2024: Ilkay Gundogan Merasa Kemenangan Timnas Jerman atas Denmark Layak Dikenang
Ilkay Gundogan merasa kemenangan Timnas Jerman atas Timnas Denmark di Euro 2024 layak dikenang (Foto: Reuters/Thilo Schmuelgen)
A
A
A

DORTMUND – Kapten Timnas Jerman, Ilkay Gundogan, menyebut kemenangan atas Timnas Denmark di 16 besar Euro 2024 layak untuk dikenang. Sebab, ia merasa sedikit aneh sepanjang pertandingan tersebut.

Bermain di Stadion BVB, Dortmund, Minggu 30 Juni 2024 dini hari WIB, Der Panzer mampu menekan Denmark di menit-menit awal pertandingan. Akan tetapi, hujan lebat dan petir yang melanda wilayah sekitar membuat laga dihentikan cukup lama setelah 34 menit.

Timnas Jerman vs Timnas Denmark

Selepas laga dilanjutkan, Denmark mulai bisa gantian menebar ancaman. Bahkan, di awal babak kedua, tim asuhan Kasper Hjulmand itu sempat mencetak gol lewat Joachim Andersen tetapi dianulir oleh wasit lewat tayangan VAR karena rekannya berada dalam posisi offside dalam prosesnya.

Beruntung selepas itu Jerman malah mendapatkan hadiah penalti dari wasit karena Andersen melakukan handball di kotak terlarang. Kai Havertz yang ditunjuk sebagai algojo pun sukses melakukan tugasnya dengan baik pada menit 53.

Berselang 15 menit, Jamal Musiala menggandakan keunggulan tuan rumah menjadi 2-0. Mereka sempat menorehkan gol lainnya lewat Florian Wirtz tetapi tidak disahkan karena berada dalam posisi offside.

Dengan dinamika dan pasang-surut yang terjadi selama pertandingan, Gundogan menilai laga kontra Denmark merupakan sesuatu yang patut dikenang. Menurutnya, Jerman sedikit beruntung bisa mengalahkan Tim Dinamit walau memang pantas juga untuk menang.

Halaman:
1 2
      
