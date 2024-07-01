Segrup dengan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2024, Ritsu Doan: Jepang Tim Terkuat Asia

RITSU Doan menebar ancaman menjelang putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satu grup dengan Timnas Indonesia, ia menyebut Timnas Jepang merupakan tim terkuat di Asia.

Ya, Samurai Biru menjadi tim unggulan di Asia. Jepang telah tampil sebanyak tujuh kali di putaran final Piala Dunia secara beruntun sejak 1998.

Di putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jepang menempati Grup C bersama Timnas Australia, Arab Saudi, Timnas Indonesia, Timnas China, dan Timnas Bahrain. Mereka diprediksi tak mendapatkan kesulitan untuk bersaing memperebutkan posisi dua teratas dan melaju ke putaran final Piala Dunia.

Melihat hasil drawing, Doan menilai Jepang masuk ke grup sulit. Namun, ia ingin timnya mempersiapkan diri dengan baik untuk membayar kegagalan di Piala Asia 2023.

BACA JUGA: Media Vietnam Heran Pengamat Asing Prediksi Timnas Indonesia Finis Posisi 4 di Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

"Saya merasa kami berada di grup yang sulit, saya juga sadar kami harus mempersiapkan diri dengan baik untuk mengatasi segala kekecewaan di Piala Asia," kata Doan dikutip dari Soccer King, Senin (1/7/2024).

Jepang sempat diunggulkan untuk menjadi juara Piala Asia 2023 setelah membuat kejutan di Piala Dunia 2022 dengan mengalahkan Jerman dan Spanyol di fase grup. Namun, mereka rontok di perempatfinal.