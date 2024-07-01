Gaet 3 Legiun Asing Anyar, CEO Barito Putera: Rencana Rahmad Darmawan

Barito Putera resmi mendatangkan tiga pemain asing untuk Liga 1 2024-2025 (Foto: PT LIB)

BANJARMASIN - Barito Putera mendatangkan tiga pemain asing baru untuk menyambut Liga 1 2024-2025. CEO Hasnuryadi Sulaiman mengungkapkan transfer tersebut merupakan bagian dari rencana sang pelatih, Rahmad Darmawan (RD).

Laskar Antasari hanya mampu finis di posisi 10 pada Liga 1 2023-2024. Oleh karena itu, pihak manajemen klub terus melakukan pembenahan di dalam tim dengan menambah kekuatan pemain.

Yang teranyar, sebanyak tiga pemain asing baru diperkenalkan oleh Barito Putera dengan menandatangani kontrak selama semusim. Mereka adalah Lucas Gama Moreira, Levy Clement Madinda, dan Lucas Morellato Da Cruz.

Hasnuryadi membeberkan kedatangan tiga penggawa anyar tersebut merupakan bagian dari strategi RD. Ia berharap tambahan kekuatan dari ketiga pemain asing itu mampu membuat Barito Putera berprestasi di Liga 1 2024-2025.

"Alhamdulillah ini merupakan rencana Coach RD (Rahmad Darmawan) dan Alhamdulillah kontrak ini bisa terlaksana. Kami berharap apa yang sudah direncanakan ini bisa menghasilkan prestasi di Liga 1 musim depan," kata Hasnuryadi dilansir dari laman resmi PT LIB, Senin (1/7/2024).

Dua dari tiga pemain asing itu bukanlah nama baru di kancah persepakbolaan Tanah Air. Lucas Gama sebelumnya pernah berseragam Persikabo di musim 2022-2023 dengan mencatatkan 31 penampilan dan PSIS Semarang pada 2023-2024 dengan tampil dalam 34 laga dan menyumbang empat gol.