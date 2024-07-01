Manajemen Targetkan Carlos Pena Bawa Persija Jakarta Finis 4 Besar Liga 1 2024-2025

DEPOK - Direktur Utama Persija Jakarta, Ambono Janurianto, memberikan target bagi Carlos Pena untuk membawa klub menempati posisi empat besar di Liga 1 2024-2025. Ia menjelaskan hal serupa juga diberikan kepada pelatih sebelumnya Thomas Doll.

Menjelang Liga 1 2024-2025, Persija harus berpisah dengan Doll. Pelatih asal Jerman itu memutuskan untuk mengakhiri kontraknya lebih cepat karena ingin lebih dekat dengan keluarganya.

Persija langsung bergerak cepat mencari pelatih baru sebelum kompetisi sepakbola tertinggi di Indonesia bergulir. Pena dipilih untuk menangani Rizky Ridho dkk musim depan.

Bersama Persija, Pena ditargetkan manajemen untuk bisa menempati posisi empat besar. Ambono mengatakan hal serupa juga diberlakukan saat Doll pertama kali melatih pada musim 2022-2023.

"Jadi targetnya adalah empat besar. Itu yang kami berikan ke dia, sama seperti waktu kiami memberikan target kepada Thomas Doll," kata Ambono kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip Senin (1/7/2024).

Doll menangani Persija pada April 2022. Mantan pelatih Hannover 96 dan Al Hilal itu pun berhasil melebihi target dengan membawa timnya menempati posisi kedua di Liga 1 2022-2023.