HOME BOLA LIGA INDONESIA

Respons Santai Pelatih Anyar Persija Jakarta Carlos Pena soal Rekor Kemenangannya yang Kecil: Jangan Nilai Saya Sekarang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |01:38 WIB
Respons Santai Pelatih Anyar Persija Jakarta Carlos Pena soal Rekor Kemenangannya yang Kecil: Jangan Nilai Saya Sekarang
Carlos Pena kini jadi pelatih Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
DEPOK – Pelatih anyar Persija Jakarta, Carlos Pena, merespons soal rekor kemenangan yang tidak mentereng sehingga membuat ragu para suporter Jakmania -sebutan suporter Persija Jakarta. Pena meresponnya dengan santai. Dia mengatakan untuk tidak menilainya saat ini.

Kehadiran Carlos Pena sebagai juru taktik Persija menimbulkan banyak pendapat. Pasalnya, eks pelatih Ratchaburi FC bisa dibilang minim pengalaman. Tercatat, dia baru melatih dua tim profesional saja, yakni Ratchaburi FC dan FC Goa.

Carlos Pena

Publik menyorot rekor kemenangan Pena saat menukangi Ratchaburi FC. Juru taktik asal Spanyol itu cuma memiliki 41 persen rekor kemenangan. Tapi, Pena tidak terlalu menghiraukan soal jumlah tersebut.

Pena mengungkapkan pencapaian bersama Ratchaburi FC itu merupakan yang terbaik. Pasalnya, dia mampu menyelesaikan tugasnya dengan melampaui target yang telah diberikan.

“Soal 41 persen rekor kemenangan, Anda bisa melihat hal tersebut dari sudut pandang yang berbeda,” kata Pena kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Sabtu 29 Juni 2024.

“Menurut saya, musim terakhir saya bersama Ratchaburi itu sukses besar karena mereka membuat tim yang bisa berjuang untuk degradasi dan kami berakhir peringkat keenam. Lalu, saya juga mengantarkan mereka ke perempatfinal Thai League Cup, jadi itu sukses besar,” sambungnya.

