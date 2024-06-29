Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Carlos Pena Langsung Pimpin Latihan Persija Jakarta Usai Diperkenalkan ke Publik

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |16:40 WIB
Carlos Pena Langsung Pimpin Latihan Persija Jakarta Usai Diperkenalkan ke Publik
Carlos Pena diperkenalkan ke publik sebagai pelatih Persija Jakarta (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

DEPOK – Carlos Pena langsung memimpin latihan perdana Persija Jakarta usai resmi diperkenalkan ke publik. Ia akan menakhodai Macan Kemayoran selama satu musim ke depan.

Persija resmi memperkenalkan Pena di markasnya, Nirwana Park, Sawangan, Depok, Sabtu (29/6/2024). Juru taktik asal Spanyol itu diikat dengan kontrak selama satu musim.

Carlos Pena

Pena mengaku sangat senang bisa datang ke Persija. Eks pelatih Ratchaburi FC ini tidak sabar untuk berjuang membawa klub barunya kembali berjaya.

"Saya senang berada disini. Klub dan fans menyambut baik. Saya tidak sabar memberikan segalanya dan memberikan prestasi untuk Persija," kata Pena dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (29/6/2024).

Usai diperkenalkan secara resmi, ia tidak berleha-leha. Pena langsung memimpin sesi latihan perdana Persija di Nirwana Park, Sawangan, Depok.

Dalam pantauan MNC Portal Indonesia (MPI), skuad Persija belum terlalu lengkap. Masih ada beberapa nama yang absen seperti Ryo Matsumura, Gustavo Almeida, Rizky Ridho, sampai Muhammad Ferarri.

Halaman:
1 2
      
