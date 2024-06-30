Kata-Kata Nathan Tjoe-A-On Setelah Terpilih sebagai Atlet Baru Terpopuler di Indonesian Sports and Entertainment Awards 2024

Nathan Tjoe-A-On terpilih sebagai atlet baru terpopuler di ajang Indonesian Sports and Entertainment Awards (Foto: Instagram/@nathantjoeaon)

KATA-KATA Nathan Tjoe-A-On setelah terpilih sebagai atlet baru terpopuler di Indonesian Sports and Entertainment Awards 2024 menarik untuk diulas. Sebab, ia mengalahkan sejumlah nama tenar.

Penghargaan Indonesian Sports and Entertainment Awards 2024 (ISEA 2024) digelar oleh RCTI untuk pertama kali. Ajang ini merupakan apresiasi bagi para atlet dan selebritis Indonesia.

Nathan masuk dalam nominasi sebagai Atlet Baru Terpopuler. Ia bersaing dengan Alwi Farhan (bulu tangkis), Bilqis Pratista (bulu tangkis), Farhan Halim (voli), Marselino Ferdinan (sepakbola), dan Rafael Struick (sepakbola).

Setelah melalui pemungutan suara, Nathan muncul sebagai pemenang. Pesepakbola Swansea City itu mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah memilihya.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk dukungannya, untuk memilih saya, dan mendukung kami serta tim nasional. Kami sangat mengapresiasinya,” kata Nathan lewat video, dikutip Minggu (30/6/2024).

Pemain berusia 22 tahun itu merasa terhormat telah memenangi penghargaan di 2024. Nathan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukungnya.