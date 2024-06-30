Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Luciano Spalletti Disalahkan atas Kegagalan Timnas Italia di Euro 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |11:15 WIB
Luciano Spalletti Disalahkan atas Kegagalan Timnas Italia di Euro 2024
Pelatih Timnas Italia, Luciano Spalletti (Foto: Reuters)
A
A
A

LUCIANI Spalletti disebut sebagai biang keladi atas kegagalan Timnas Italia di Euro 2024. Pendapat tersebut disampaikan mantan manager Inter Milan, Andrea Stramaccioni.

Timnas Italia terhenti di babak 16 besar Euro 2024. Tim besutan Luciano Spalletti itu dikalahkan Swiss 0-2 di Olympiastadion, Berlin, Jerman pada Sabtu (29/6/2024) malam WIB.

Dua gol untuk La Nati -julukan Timnas Swiss- dibukukan oleh Remo Freuler (37'), dan Ruben Vargas (46'). Kekalahan ini membuat Gli Azzurri gagal melangkah ke perempatfinal Euro untuk pertama kalinya sejak 2004.

Tidak hanya itu, Timnas Italia juga terkena 'kutukan juara bertahan' di Euro. Gli Azzurri mengikuti jejak Spanyol dan Portugal yang juga tersingkir di babak 16 besar ketika berstatus sebagai juara bertahan di dua edisi sebelumnya.

Stramaccioni menuding Spalletti sebagai biang keladi kegagalan Italia. Menurutnya, eks pelatih Napoli itu tak mampu mencari formula terbaik untuk permainan Gli Azzurri.

"Spalletti tidak dapat menemukan setelan yang disesuaikan dengan karakteristik para pemain, ada terlalu banyak perubahan modul dan identitas yang tepat belum ditemukan," kata Stramaccioni dikutip dari Tuttomercatoweb, Minggu (30/6/2024).

Halaman:
1 2
      
