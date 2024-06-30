Prediksi Skor Spanyol vs Georgia di 16 Besar Euro 2024: La Furia Roja Waspadai Ancaman Serius Khvicha Kvaratskhelia dkk

PREDIKSI skor Spanyol vs Georgia di 16 besar Euro 2024 akan jadi pembahasn artikel kali ini. Pertandingan kedua tim akan digelar di RheinEnergie Stadium pada Senin 1 Juli 2024 pukul 02.00 WIB.

Spanyol melaju ke babak 16 besar Euro 2024 sebagai Juara Grup A. Pasukan Luis De La Fuente sukses menyapu bersih kemenangan dengan raihan 9 poin.

Sementara itu di kubu lawan, Georgia lolos dari fase grup lewat jalur peringkat tiga terbaik dari Grup F. Meski demikian, penampilan mereka cukup menjanjikan dan patut diwaspadai di fase gugur.

Timnas Spanyol jelas lebih diunggulkan untuk menang. Namun, La Furia Roja wajib mewaspadai Georgia yang tampil cukup meyakinkan di fase grup. Khvicha Kvaratskhelia dan rekan-rekan bahkan berhasil mengalahkan Portugal dengan skor cukup tekak 2-0.

Untuk itu, Bek veteran Timnas Spanyol, Nacho Fernandez, memberi peringatan khusus kepada rekan setimnya jelang melawan Timnas Georgia di 16 besar Euro 2024. Dia meminta La Furia Roja agar berhati-hati karena Georgia bisa jadi ancaman besar .

“Saya kira Georgia akan menjadi lawan yang tangguh karena mereka mungkin bertahan, bertahan dalam jumlah besar dan kemudian melancarkan serangan balik," kata Nacho, dilansir dari situs resmi UEFA.

"Kami harus sangat berhati-hati dan, sejak menit pertama, bermain untuk menang,” lanjutnya.