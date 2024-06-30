Hasil Babak Pertama Timnas Jerman vs Denmark di 16 Besar Euro 2024: Sempat Dihentikan karena Cuaca Buruk, Skor Masih Imbang 0-0!

HASIL babak pertama Timnas Jerman vs Denmark di 16 besar Euro 2024 akan diulas dalam artikel ini. Der Panzer -julukan Timnas Jerman- masih ditahan Denmark dengan skor 0-0.

Laga Timnas Jerman vs Denmark digelar di Signal Iduna Park, Jerman, pada Minggu (30/6/2024) mulai pukul 02.00 WIB sempat dihentikan sementara karena hujan deras disertai petir yang mengguyur stadion.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laga baru berjalan 4 menit, Jerman sudah berhasil menjebol gawang Denmark. Gol itu dicetak Nico Schlotterbeck lewat sundulannya usai menerima bola sepak pojok dari Toni Kroos. Sayangnya, gol itu dianulir wasit usai berkomunikasi dengan wasit VAR.

Jerman tak menyerah. Hanya berselang dua menit kemudian, mereka menebar ancaman berbahaya lagi ke gawang Denmark lewat tendangan keras Joshua Kimmich dari luar kotak penalti. Tetapi sayang, bola yang mengarah tepat ke gawang Denmark itu masih bisa ditepis Kasper Schmeichel.

Terus diserang, Denmark tak pasrah begitu saja. Mereka tetap berusaha membangun serangan balik, tetapi gagal berbuah manis. Salah satunya lewat tendangan Christian Eriksen pada menit ke-22 yang masih bisa diblok pemain di lini belakang Jerman.

Duel berjalan makin seru setelah itu. Kedua tim terus jual beli serangan demi mencetak gol lebih dahulu di babak pertama ini.

Tetapi, pada menit ke-35, laga Timnas Jerman vs Denmark harus ditunda sejenak. Pasalnya, kondisi di Signal Iduna Park menjadi tak mendukung lantaran cuaca buruk. Hujan deras yang turun disertai petir tentunya bisa membahayakan keselamatan pemain jika terus dilanjutkan.

Setelah kurang lebih 15 menit laga dihentikan, duel Timnas Jerman vs Denmark pun dilanjutkan. Denmark pun tampil lebih menekan usai jeda panjang ini. Tetapi, sederet peluang yang didapat masih belum bisa berbuah gol. Skor 0-0 pun terjaga hingga akhir laga babak pertama.