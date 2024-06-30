Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Cuaca Buruk, Laga Timnas Jerman vs Denmark di 16 Besar Euro 2024 Dihentikan Sementara

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |03:04 WIB
Cuaca Buruk, Laga Timnas Jerman vs Denmark di 16 Besar Euro 2024 Dihentikan Sementara
Laga Timnas Jerman vs Timnas Denmark dihentikan sementara karena cuaca buruk. (Foto: Reuters)
A
A
A

LAGA Timnas Jerman vs Denmark di 16 besar Euro 2024 dihentikan sementara. Penyebabnya, cuaca buruk menerjang Signal Iduna Park, Jerman.

Duel Timnas Jerman vs Denmark digelar di Signal Iduna Park, Jerman, pada Minggu (30/6/2024) mulai pukul 02.00 WIB. Laga sejatinya berjalan lancar sejak awal babak pertama.

Timnas Jerman vs Timnas Denmark

Tetapi, memasuki pertengahan babak pertama, cuaca di sekitar Signal Iduna Park menjadi buruk. Hujan deras turun yang disertai petir.

Wasit yang memimpin laga, Michael Olivier, pun memutuskan menghentikan sementara laga Jerman vs Denmark itu. Sebab, kondisi cuaca buruk ini bisa membahayakan kondisi para pemain.

