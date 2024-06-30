Sambut Shin Tae-yong Perpanjang Kontrak, Pengamat: Dia Akan Sangat Serius Perhatikan Kelanjutan Perkembangan Timnas Indonesia!

Shin Tae-yong resmi perpanjang kontrak di Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

JAKARTA – Pengamat sepakbola Tanah Air, Mohamad Kusnaeni, menyambut baik kabar Shin Tae-yong yang telah resmi memperpanjang kontraknya bersama Timnas Indonesia. Pria yang akrab disapa Bung Kus itu bahkan yakin Shin Tae-yong setelah ini akan lebih serius memperhatikan kelanjutan perkembangan Timnas Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong telah resmi memperpanjang kontrak bersama Timnas Indonesia hingga 2027. Ini jelas menjadi kabar gembira sekaligus membuat lega seluruh pencinta sepakbola Indonesia.

Mengingat, sebelumnya Shin Tae-yong tak kunjung memperpanjang kontraknya yang akan habis akhir Juni 2024. Kondisi itu juga sempat membuat fans cemas. Tapi kemarin, secara resmi telah diumumkan kalau juru taktik asal Korea Selatan itu memperpanjang masa baktinya hingga 2027.

Bung Kus menyampaikan, sejak awal dirinya sangat yakin Shin Tae-yong bakal memperpanjang kontraknya. Sebab, dia memiliki kedekatan emosional dengan para fans setelah membawa Timnas Indonesia berprestasi.

“STY punya kedekatan emosional dengan sepakbola Indonesia,” tutur Bung Kus ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu 29 Juni 2024.

Selain itu, kata Bung Kus, Shin Tae-yong memiliki niat serius membawa Timnas Indonesia naik level. Sehingga pastinya, perpanjangan kontrak memang menjadi prioritas utama.

“Saya kira, dia juga akan sangat serius memperhatikan kelanjutan perkembangan tim nasional Indonesia dan memperpanjang kontrak memang menjadi prioritasnya,” terang Bung Kus.