Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sambut Shin Tae-yong Perpanjang Kontrak, Pengamat: Dia Akan Sangat Serius Perhatikan Kelanjutan Perkembangan Timnas Indonesia!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |05:07 WIB
Sambut Shin Tae-yong Perpanjang Kontrak, Pengamat: Dia Akan Sangat Serius Perhatikan Kelanjutan Perkembangan Timnas Indonesia!
Shin Tae-yong resmi perpanjang kontrak di Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Pengamat sepakbola Tanah Air, Mohamad Kusnaeni, menyambut baik kabar Shin Tae-yong yang telah resmi memperpanjang kontraknya bersama Timnas Indonesia. Pria yang akrab disapa Bung Kus itu bahkan yakin Shin Tae-yong setelah ini akan lebih serius memperhatikan kelanjutan perkembangan Timnas Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong telah resmi memperpanjang kontrak bersama Timnas Indonesia hingga 2027. Ini jelas menjadi kabar gembira sekaligus membuat lega seluruh pencinta sepakbola Indonesia.

Shin Tae-yong

Mengingat, sebelumnya Shin Tae-yong tak kunjung memperpanjang kontraknya yang akan habis akhir Juni 2024. Kondisi itu juga sempat membuat fans cemas. Tapi kemarin, secara resmi telah diumumkan kalau juru taktik asal Korea Selatan itu memperpanjang masa baktinya hingga 2027.

Bung Kus menyampaikan, sejak awal dirinya sangat yakin Shin Tae-yong bakal memperpanjang kontraknya. Sebab, dia memiliki kedekatan emosional dengan para fans setelah membawa Timnas Indonesia berprestasi.

“STY punya kedekatan emosional dengan sepakbola Indonesia,” tutur Bung Kus ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu 29 Juni 2024.

Selain itu, kata Bung Kus, Shin Tae-yong memiliki niat serius membawa Timnas Indonesia naik level. Sehingga pastinya, perpanjangan kontrak memang menjadi prioritas utama.

“Saya kira, dia juga akan sangat serius memperhatikan kelanjutan perkembangan tim nasional Indonesia dan memperpanjang kontrak memang menjadi prioritasnya,” terang Bung Kus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174992/hasil_timnas_arab_saudi_vs_irak_diprediksi_berakhir_2_1_untuk_kemenangan_tuan_rumah_afc-TJb5_large.jpg
Hasil Timnas Arab Saudi vs Irak Berakhir 2-1 Menurut Prediksi Media Lokal: Arab Saudi Lolos Piala Dunia yang Ke-7 Kalinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174990/simak_adu_gaji_eliano_reijnders_dengan_yakob_sayuri-QW3Y_large.jpeg
Adu Gaji Eliano Reijnders dengan Yakob Sayuri, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174984/patrick_kluivert_bisa_meniru_strategi_shin_tae_yong_agar_timnas_indonesia_menang_atas_arab_saudi_pssi-7HD8_large.jpg
Patrick Kluivert Contek Strategi Shin Tae-yong agar Timnas Indonesia Kalahkan Arab Saudi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174969/ahmad_al_ali_akan_pimpin_laga_timnas_indonesia_vs_arab_saudi_footballli5-YOuw_large.jpg
FIFA dan AFC Resmi Tolak Protes PSSI soal Wasit Kuwait Ahmad Al Ali yang Pimpin Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/07/51/1629417/bangga-rizki-juniansyah-raih-dua-medali-emas-di-kejuaraan-dunia-angkat-besi-2025-uyz.webp
Bangga, Rizki Juniansyah Raih Dua Medali Emas di Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/18/wasit_asal_kuwait_ahmed_al_ali.jpg
Hati-Hati! Timnas Indonesia Punya Rekor Buruk saat Dipimpin Wasit Ahmad Al Ali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement