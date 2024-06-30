Hasil Babak Pertama Timnas Swiss vs Italia di 16 Besar Euro 2024: Gol Remo Freuler Buat Gli Azzurri Tertinggal 0-1!

HASIL babak pertama Timnas Swiss vs Italia di 16 besar Euro 2024 akan diulas dalam artikel ini. Kini, Gli Azzurri -julukan Timnas Italia- tengah tertinggal 0-1.

Duel Timnas Swiss vs Italia berlangsung di Stadion Olimpiade Berlin, Sabtu (29/6/2024) malam WIB. Gol semata wayang pada babak ini dicetak oleh Remo Freuler pada menit ke-37.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Breel Embolo mendapat peluang untuk membawa Swiss memimpin saat pertandingan baru berjalan satu menit. Sayang, tendangannya masih bisa di blok salah satu bek Italia yang berada di dalam kotak penalti.

Pada menit kelima, Stephan El Shaarawy kehilangan penguasaan bola di dalam kotak penalti Swiss. Alhasil, serangannya menjadi gagal dan pemain lawan bisa langsung merebut bola.

Breel Embolo mencoba peruntungannya pada menit ke-23. Dia lolos dari penjagaan, tetapi sayang gagal membawa Swiss memimpin usai tendanganya mampu di blok kiper Italia, Gianluigi Donnarumma.

Melalui skema serangan cepat, Swiss sukses mendapatkan gol pada menit ke-37. Ruben Vargas mengirimkan umpan kepada Remo Freuler yang tak mendapat penjagaan dengan tenang berhasil menjebol gawang Gianluigi Donnarumma.

Gianluigi Donnarumma kemudian melakukan penyelamatan apik untuk memblok tendangan bebas Fabian Rieder. Meski terus bermain menekan, Nati -julukan Timnas Swiss- gagal menambah keunggulan hingga babak pertama berakhir.