Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Susunan Pemain Timnas Swiss vs Italia di 16 Besar Euro 2024: Turunkan Skuad Terbaik, Gli Azzurri Rebut Tiket Perempatfinal?

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |22:32 WIB
Susunan Pemain Timnas Swiss vs Italia di 16 Besar Euro 2024: Turunkan Skuad Terbaik, Gli Azzurri Rebut Tiket Perempatfinal?
Para pemain Timnas Italia. (Foto: Instagram/@azzurri)
A
A
A

SUSUNAN pemain Timnas Swiss vs Italia di 16 besar Euro 2024 telah diketahui. Kedua tim pun menurunkan tim terbaik. Akankah Gli Azzurri -julukan Timnas Italia- bisa mendapat tiket ke babak perempatfinal?

Ya, Swiss akan menghadapi Italia di babak 16 besar Euro 2024. Laga tersebut berlangsung di Stadion Olimpiade Berlin, Sabtu (29/6/2024) malam WIB.

Timnas Italia

Dalam lima laga terakhir, Swiss dan Italia tampil kurang meyakinkan. Sebab empat laga berakhir imbang, sedangkan satu pertandingan lainnya berhasil dimenangkan Gli Azzurri.

Sementara menghadapi Italia, Murat Yakin menggunakan strategi 3-4-3. Ia mempercayakan Yann Sommer untuk menjaga gawang Swiss dari serangan-serangan pemain Italia.

Sedangkan Fabian Schaer, Manuel Akanji, dan Ricardo Rodriguez, mereka akan membantu Yann Sommer menghentikan serangan lawan di lini pertahanan. Kemudian, Michel Aebischer, Remo Freuler, Fabian Rieder, dan Michel Aebischer menempati posisi di lini tengah.

Berlanjut ke depan, ada Ruben Vargas dan Dan Ndoye bermain di posisi winger kanan dan kiri. Keduanya akan membantu Breel Embolo mencetak gol.

Lalu, bagaimana susunan pemain Timnas Italia? Tim yang dilatih Luciano Spalletti itu akan menerapkan formasi 4-3-3. Gianluigi Donnarumma masih menjadi andalan Italia untuk posisi penjaga gawang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/07/51/1629683/janice-tjen-moncer-akankah-jadi-petenis-putri-terbaik-indonesia-sepanjang-sejarah-jps.jpg
Janice Tjen Moncer: Akankah Jadi Petenis Putri Terbaik Indonesia Sepanjang Sejarah?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/Fermin_Aldeguer.jpg
Komentar Berkelas Fermin Aldeguer usai Pepet Rekor Gila Marc Marquez
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement