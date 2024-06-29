Susunan Pemain Timnas Swiss vs Italia di 16 Besar Euro 2024: Turunkan Skuad Terbaik, Gli Azzurri Rebut Tiket Perempatfinal?

SUSUNAN pemain Timnas Swiss vs Italia di 16 besar Euro 2024 telah diketahui. Kedua tim pun menurunkan tim terbaik. Akankah Gli Azzurri -julukan Timnas Italia- bisa mendapat tiket ke babak perempatfinal?

Ya, Swiss akan menghadapi Italia di babak 16 besar Euro 2024. Laga tersebut berlangsung di Stadion Olimpiade Berlin, Sabtu (29/6/2024) malam WIB.

Dalam lima laga terakhir, Swiss dan Italia tampil kurang meyakinkan. Sebab empat laga berakhir imbang, sedangkan satu pertandingan lainnya berhasil dimenangkan Gli Azzurri.

Sementara menghadapi Italia, Murat Yakin menggunakan strategi 3-4-3. Ia mempercayakan Yann Sommer untuk menjaga gawang Swiss dari serangan-serangan pemain Italia.

Sedangkan Fabian Schaer, Manuel Akanji, dan Ricardo Rodriguez, mereka akan membantu Yann Sommer menghentikan serangan lawan di lini pertahanan. Kemudian, Michel Aebischer, Remo Freuler, Fabian Rieder, dan Michel Aebischer menempati posisi di lini tengah.

Berlanjut ke depan, ada Ruben Vargas dan Dan Ndoye bermain di posisi winger kanan dan kiri. Keduanya akan membantu Breel Embolo mencetak gol.

Lalu, bagaimana susunan pemain Timnas Italia? Tim yang dilatih Luciano Spalletti itu akan menerapkan formasi 4-3-3. Gianluigi Donnarumma masih menjadi andalan Italia untuk posisi penjaga gawang.