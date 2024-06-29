Link Live Streaming Swiss vs Italia di 16 Besar Euro 2024: Gli Azzurri Bisa Mengamuk, Klik di Sini!

LINK live streaming Swiss vs Italia di 16 besar Euro 2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan tersaji di Olympiastadion, Berlin, Jerman, pada Sabtu (29/6/2024) pukul 23.00 WIB itu dapat disaksikan live streaming di Vision+.

Ya, ajang Euro 2024 sudah memasuki babak 16 besar. Laga perebutan tiket perempatfinal itu akan mulai digelar pada hari ini. Duel Swiss vs Italia pun akan jadi pembuka laga 16 besar Euro 2024.

Timnas Italia sendiri diketahui menembus 16 besar usai menjadi runner-up Grup B. Gli Azzurri -julukan Timnas Italia- total meraih empat poin dari 3 laga yang dijalani.

Sementara Swiss, mereka lolos ke fase gugur usai menempati posisi kedua di klasemen akhir Grup A. Mereka total merebut lima poin.

Duel Swiss vs Italia pun diyakini berjalan sengit. Italia sendiri diketahui berstatus juara bertahan di Euro 2024 ini. Mereka sukses menyabet gelar juara Euro 2020 usai mengalahkan Swiss secara dramatis.

Dengan status itu, Italia akan bertekad kuat melangkah jauh di Euro 2024. Mereka tak mau terhenti di babak 16 besar.