HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Dipastikan Bermarkas di Stadion JIS dan SUGBK pada Liga 1 2024-2025!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |19:26 WIB
Persija Jakarta Dipastikan Bermarkas di Stadion JIS dan SUGBK pada Liga 1 2024-2025!
Ambono Janurianto memastikan Persija Jakarta berkandang di Stadion JIS dan SUGBK pada Liga 1 2024-2025 (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
DEPOK – Direktur Utama Persija Jakarta, Ambono Januarianto, memastikan timnya akan lebih banyak bermain di Kota Jakarta pada Liga 1 2024-2025. Macan Kemayoran itu akan memakai Jakarta International Stadium (Stadion JIS) dan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) sebagai markasnya musim depan.

Liga 1 2024-2025 rencananya akan mulai bergulir pada 9 Agustus. Jelang berlangsungnya kompetisi tersebut, Persija telah menyiapkan diri secara matang termasuk masalah homebase.

The Jakmania mengibarkan bendera Palestina di Stadion JIS (Foto: MPI/Nurul Amanah)

Di musim lalu, Persija kerap menjadikan Stadion Patriot Candrabhaga di Kota Bekasi sebagai kandang. Untuk bermain di SUGBK, mungkin bisa terhitung jari. Mereka bahkan juga sempat menjadikan Stadion Kapten I Wayan Dipta sebagai kandang untuk beberapa pertandingan saja.

Tentunya di musim depan, The Jakmania berharap tim kesayangannya itu bisa bermain di kotanya sendiri. Terkait masalah kandang itu, Ambono memberi kabar baik Persija bakal bermain di Jakarta.

Dijelaskan pihaknya mendaftarkan JIS dan SUGBK sebagai kandang mereka untuk Liga 1 musim depan. Ia memastikan, JIS akan menjadi markas utama sedangkan SUGBK rencananya hanya untuk laga-laga besar.

“Apakah kami akan lebih banyak main di Jakarta? Betul, kita akan lebih banyak main di Jakarta,” kata Ambono kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (29/6/2024).

“Kami akan main di JIS (Jakarta International Stadium) dan kalau pertandingan-pertandingan besar barangkali kami akan main di GBK (Gelora Bung Karno),” jelasnya.

