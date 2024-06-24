Timnas Inggris Dapat Banyak Kritik di Euro 2024, Harry Kane: Lebih Baik Dukung

HARRY Kane menanggapi kritik keras yang disampaikan Gary Lineker untuk Timnas Inggris. Kane mengatakan, para mantan pemain Timnas Inggris lebih baik mendukung daripada terus melemparkan kritik.

Seperti diketahui, Timnas Inggris mendapatkan banyak kritik setelah hanya mampu bermain imbang dengan Denmark (1-1) di laga kedua Grup C Euro 2024, Kamis (20/6/2024) lalu. Bahkan, Lineker secara terang-terangan mengkritik Kane.

Mantan kapten Timnas Inggris periode 1990-1992 itu menganggap Kane bermain buruk. Lineker juga mengolok-olok permainan yang ditampilkan oleh The Three Lions dalam laga melawan Denmark.

Kane nampaknya tidak mau santai menanggapi kritik keras dari Lineker. Penyerang Bayern Muenchen itu membalas kritik dengan menyindir kegagalan Timnas Inggris di masa lampau.

“Membangun para pemain dengan kepercayaan diri akan menjadi cara yang lebih baik untuk mewujudkannya. Intinya adalah kami sudah lama sekali tidak memenangkan (turnamen apa pun) sebagai negara dan banyak dari (mantan pemain yang mengkritik) adalah bagian dari kegagalan itu,” kata Kane dikutip dari ESPN.

“Mereka (mantan pemain) tahu betapa sulitnya itu. Saya tidak akan pernah meremehkan mantan pemain mana pun, yang ingin saya katakan hanyalah mengingat bagaimana rasanya mengenakan seragam itu dan perkataan mereka didengarkan,” tambahnya tegas.