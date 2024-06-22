Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Inggris Banyak Kekurangan saat Ditahan Denmark, Gareth Southgate Siap Perbaiki Permainan The Three Lions

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |10:23 WIB
Timnas Inggris Banyak Kekurangan saat Ditahan Denmark, Gareth Southgate Siap Perbaiki Permainan <i>The Three Lions</i>
Pelatih Timnas Inggris, Gareth Southgate (kiri) bersama Jude Bellingham. (Foto: Reuters)
A
A
A

FRANKFURT - Hasil imbang 1-1 yang diterima Tim Nasional (Timnas) Inggris saat melawan Denmark di Euro 2024 benar-benar membuat kecewa suporter The Three Lions –julukan Timnas Inggris, termasuk sang pelatih, Gareth Southgate. Karena itu, Southgate siap memperbaiki permainan Inggris sebelum melawan Slovenia.

Ya, Timnas Inggris bermain imbang 1-1 dengan Denmark di laga kedua Grup C Euro 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Deutsche Bank Park, Kamis 20 Juni 2024 malam WIB.

Harry Kane membawa Inggris unggul terlebih dahulu pada menit ke-18. Namun, Morten Hjulmand mampu membuat Denmark menyeimbangkan keadaan pada menit ke-34.

Sementara hasil imbang dengan Denmark membuat Inggris harus menunda lolos ke babak selanjutnya. Meski demikian, Jude Bellingham dan kawan-kawan tetap berada di posisi pertama di klasemen sementara Grup C dengan empat poin.

Timnas Inggris

Menanggi hasil itu, Gareth Southgate pun mengakui Inggris tidak bermain bagus sesuai dengan harapan. Ia melihat para pemainnya belum bisa memanfaatkan bola dengan baik serta harus mencapai level permainan yang seharusnya.

"Jelas itu tidak sebagus yang kami harapkan. Saat ini kami tidak menguasai bola dengan cukup baik dan harus mencapai level yang seharusnya," kata Gareth Southgate dikutip dari laman resmi UEFA, Sabtu (22/6/2024).

Halaman:
1 2
      
