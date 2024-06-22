Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ditahan Belanda 0-0, Didier Deschamps Soroti Lemahnya Lini Depan Timnas Prancis Tanpa Kehadiran Kylian Mbappe

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |06:57 WIB
Ditahan Belanda 0-0, Didier Deschamps Soroti Lemahnya Lini Depan Timnas Prancis Tanpa Kehadiran Kylian Mbappe
Kylian Mbappe dicadangkan pada laga Timnas Belanda vs Prancis. (Foto: Reuters)
A
A
A

LEIPZIG – Tim Nasional (Timnas) Prancis belum bisa mengamankan tiket ke 16 besar Euro 2024 usai ditahan Belanda 0-0 di matchday kedua Grup D. Dalam laga tersebut, pelatih Timnas Prancis, Didier Deschamps kecewa dengan lemahnya lini depan tanpa kehadiran Kylian Mbappe karena cedera.

Pertandingan Timnas Prancis vs Belanda berakhir imbang tanpa gol di Red Bull Arena, Leipzig, Jerman pada Sabtu (22/6/2024) dini hari WIB. Les Bleus -julukan Timnas Prancis- yang bermain dominan tak mampu mencetak gol.

Namun, dominasi Timnas Prancis tak selaras dengan ancaman di depan gawang Belanda. Les Bleus tercatat hanya mampu melepaskan tiga tembakkan tepat sasaran. Ketidakhadiran Kylian Mbappe sangat terasa bagi Timnas Prancis.

Deschamps menyayangkan timnya tidak mampu memanfaatkan sejumlah peluang menjadi gol. Walau begitu, mantan pelatih Juventus itu cukup puas dengan performa anak asuhnya saat menahan imbang Belanda.

Timnas Belanda vs Prancis

“Sayangnya kami tidak dapat mencetak gol. Itu adalah pertandingan dengan intensitas tinggi, dan saya senang dengan apa yang dihasilkan anak-anak saya malam ini, meskipun saya kecewa dengan kekurangan kami efisiensi di depan gawang,” kata Deschamps dilansir dari laman resmi Euro 2024, Sabtu (22/6/2024).

Lebih lanjut, Deschamps meminta lini depan Timnas Prancis lebih tajam dalam pertandingan selanjutnya. Berikutnya, Les Bleus akan berhadapan dengan Polandia dalam laga terakhir Grup D di Signal Iduna Park, Dortmund, Jerman pada Selasa (25/6/2024) mendatang.

Halaman:
1 2
      
