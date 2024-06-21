Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Polandia vs Austria di Euro 2024: Sengit, Skor Imbang 1-1!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |23:57 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Polandia vs Austria di Euro 2024: Sengit, Skor Imbang 1-1!
Laga Timnas Polandia vs Timnas Austria dalam Euro 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL babak pertama Timnas Polandia vs Austria di Euro 2024 akan diulas dalam artikel ini. Duel sengit yang tersaji membuat skor 1-1 masih menghiasi papan skor di babak pertama.

Duel Timnas vs Austria di babak pertama pada matchday kedua Grup D Euro 2024 digelar di Olympiastadion Berlin, Jerman, Jumat (21/6/2024) pukul 23.00 WIB. Austria unggul lebih dahulu lewat gol cepat Gernot Trauner pada menit ke-9. Tetapi, Krzysztof Piatek berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-30.

Timnas Polandia vs Timnas Austria

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Austria yang tampil menekan sejak menit awal berhasil menjebol gawang Polandia pada menit ke-9 lewat tandukan Gernot Trauner. Setelah itu, tim polesan Ralf Rangnick itu cukup nyaman dalam melancarkan serangan demi serangannya.

Sementara itu, Biaio-czerwoni -julukan Timnas Polandia- masih cukup kesulitan untuk membobol pertahanan Austria. Pertandingan pun berjalan cukup sengit karena kedua kesebelasan saling jual beli serangan.

Pada akhirnya, Polandia sukses menyamakan kedudukan di menit ke-30 lewat sontekan Krzysztof Piatek. Lewat skema serangan balik cepat di menit ke-38, Austria mendapat peluang lewat tendangan Marcel Sabitzer yang masih bisa diblok pertahanan Biaio-czerwoni.

Memasuki lima menit akhir babak pertama, kedua kesebelasan terus jual beli serangan guna mencetak gol keunggulannya. Polandia sempat mengancam gawang Austria lewat tendangan bebas Piotr Zielinski di menit ke-44. Pada akhirnya, kedua kesebelasan bermain imbang 1-1 di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
