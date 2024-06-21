Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia U-16 vs Singapura U-16: Evandra Florasta Genapkan Keunggulan Garuda Asia di Menit ke-59

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |20:52 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-16 vs Singapura U-16: Evandra Florasta Genapkan Keunggulan Garuda Asia di Menit ke-59
Timnas Indonesia U-16 menghadapi Singapura U-16 di laga pertama Piala AFF U-16 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-16 menghadapi Singapura U-16 di laga pembuka Piala AFF U-16 2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Manahan, Solo, Jumat (21/6/2024) malam WIB.

Evandra Florasta menggenapkan keunggulan Timnas Indonesia U-16 menjadi 2-0. Dia mencetak gol lewat titik putih pada menit ke-59.

Susunan Pemain Timnas Indonesia U-16 vs Singapura U-16:

Timnas Indonesia U-16 (4-3-3): I Putu Panji Apriawan: Fabio Azka Irawan, Matthew Baker, Dafa Zaidan El Fikri; Nazriel Afaro, Evandra Florasta, Daniel Alfrido; Muhammad Zahaby Gholy, Muhammad Mierza Firjatulah, Fadly Alberto.

(Admiraldy Eka Saputra)

      
