Daftar Line Up Timnas Indonesia U-16 vs Singapura U-16 di Piala AFF U-16 2024: Garuda Asia Turunkan Kekuatan Penuh

Timnas Indonesia U-16 akan menghadapi Singapura U-16 di laga pertama Piala AFF U-16 2024 (Foto: PSSI)

DAFTAR line up Timnas Indonesia U-16 vs Singapura U-16 di Piala AFF U-16 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Garuda Asia bakal turun dengan kekuatan penuh di laga kali ini.

Pertandingan kedua tim akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jumat (21/6/2024). Pertandingan akan dimulai pada pukul 19.00 WIB.

Pada posisi penjaga gawang, Nova Arianto mempercayai sosok Muhammad Nur Ichsan. Dia akan dikawal I Putu Panji Apriawan, Fabio Azka Irawan, Matthew Baker dan Dafa Zaidan El Fikri.

Beralih ke lapangan tengah ada tiga pemain yakni Nazriel Afaro, Evandra Florasta dan Daniel Alfrido. Mereka akan mengawal lini sentral Garuda Asia.

Terakhir di posisi depan, Nova Arianto menurunkan Muhammad Zahaby Gholy dan Muhammad Mierza Firjatulah. Keduanya akan membantu Fadly Alberto Hengga di posisi ujung tombak.

Jelang laga nanti, pelatih Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto mengaku sudah mengantongi kekuatan lawan. Hal itu menjadi modal awal untuk tim asuhannya untuk dapat meladeni permainan Singapura.