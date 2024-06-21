Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Line Up Timnas Indonesia U-16 vs Singapura U-16 di Piala AFF U-16 2024: Garuda Asia Turunkan Kekuatan Penuh

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |19:00 WIB
Daftar Line Up Timnas Indonesia U-16 vs Singapura U-16 di Piala AFF U-16 2024: Garuda Asia Turunkan Kekuatan Penuh
Timnas Indonesia U-16 akan menghadapi Singapura U-16 di laga pertama Piala AFF U-16 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

DAFTAR line up Timnas Indonesia U-16 vs Singapura U-16 di Piala AFF U-16 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Garuda Asia bakal turun dengan kekuatan penuh di laga kali ini.

Pertandingan kedua tim akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jumat (21/6/2024). Pertandingan akan dimulai pada pukul 19.00 WIB.

Pada posisi penjaga gawang, Nova Arianto mempercayai sosok Muhammad Nur Ichsan. Dia akan dikawal I Putu Panji Apriawan, Fabio Azka Irawan, Matthew Baker dan Dafa Zaidan El Fikri.

Beralih ke lapangan tengah ada tiga pemain yakni Nazriel Afaro, Evandra Florasta dan Daniel Alfrido. Mereka akan mengawal lini sentral Garuda Asia.

Terakhir di posisi depan, Nova Arianto menurunkan Muhammad Zahaby Gholy dan Muhammad Mierza Firjatulah. Keduanya akan membantu Fadly Alberto Hengga di posisi ujung tombak.

Jelang laga nanti, pelatih Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto mengaku sudah mengantongi kekuatan lawan. Hal itu menjadi modal awal untuk tim asuhannya untuk dapat meladeni permainan Singapura.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/51/3030427/media-vietnam-sebut-timnas-indonesia-u-16-sombong-usai-bantai-vietnam-5-0-di-piala-aff-u-16-2024-eRKn82qLEL.jpg
Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia U-16 Sombong Usai Bantai Vietnam 5-0 di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029947/masyarakat-vietnam-emosi-timnas-indonesia-u-16-permalukan-timnas-vietnam-5-0-di-piala-aff-u-16-2024-A2YFr5vhX4.jpg
Masyarakat Vietnam Emosi Timnas Indonesia U-16 Permalukan Timnas Vietnam 5-0 di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029728/erick-thohir-bangga-zahaby-gholy-jadi-pemain-terbaik-di-piala-aff-u-16-2024-bHmsi0JlD6.jpg
Erick Thohir Bangga Zahaby Gholy Jadi Pemain Terbaik di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029662/erick-thohir-sampaikan-pesan-untuk-timnas-indonesia-u-16-usai-raih-peringkat-3-piala-aff-u-16-2024-5OTFqyK3J0.jpg
Erick Thohir Sampaikan Pesan untuk Timnas Indonesia U-16 Usai Raih Peringkat 3 Piala AFF U-16 2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/49/1661333/10-pembalap-terbaik-motogp-2025-dominasi-marc-marquez-hingga-kebangkitan-bintang-muda-iig.webp
10 Pembalap Terbaik MotoGP 2025: Dominasi Marc Marquez hingga Kebangkitan Bintang Muda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/22/persija_jakarta.jpg
Tak Kenal Tahun Baru! Persija Tancap Gas Tanpa Libur Demi Kejar Puncak Klasemen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement