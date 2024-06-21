Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-16 vs Singapura U-16 di Piala AFF U-16 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |18:00 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-16 vs Singapura U-16 di Piala AFF U-16 2024
Timnas Indonesia U-16 akan menghadapi Singapura U-16 di laga pertama Piala AFF U-16 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-16 vs Singapura U-16 bisa Anda lihat di akhir artikel. Garuda Asia menghadapi Singapura U-16 di laga perdana Piala AFF U-16 2024.

Pertandingan kedua tim akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jumat (21/6/2024). Pertandingan akan dimulai pada pukul 19.00 WIB.

Jelang laga tersebut, pelatih Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto mengaku sudah mengantongi kekuatan lawan. Hal itu menjadi modal awal untuk tim asuhannya untuk dapat meladeni permainan Singapura.

"Kami sudah melakukan analisa terhadap kekuatan semua lawan di grup A ini," kata Nova dilansir dari laman PSSI, Jumat (21/6/2024).

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan tim asuhannya memang begitu antusias untuk segera memainkan laga melawan Singapura. Ia tegaskan timnya siap memberikan performa terbaik dalam laga nanti.

"Semua pemain dalam kondisi fit dan siap tempur untuk turnamen ini," lanjut Nova.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/51/3030427/media-vietnam-sebut-timnas-indonesia-u-16-sombong-usai-bantai-vietnam-5-0-di-piala-aff-u-16-2024-eRKn82qLEL.jpg
Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia U-16 Sombong Usai Bantai Vietnam 5-0 di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029947/masyarakat-vietnam-emosi-timnas-indonesia-u-16-permalukan-timnas-vietnam-5-0-di-piala-aff-u-16-2024-A2YFr5vhX4.jpg
Masyarakat Vietnam Emosi Timnas Indonesia U-16 Permalukan Timnas Vietnam 5-0 di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029728/erick-thohir-bangga-zahaby-gholy-jadi-pemain-terbaik-di-piala-aff-u-16-2024-bHmsi0JlD6.jpg
Erick Thohir Bangga Zahaby Gholy Jadi Pemain Terbaik di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029662/erick-thohir-sampaikan-pesan-untuk-timnas-indonesia-u-16-usai-raih-peringkat-3-piala-aff-u-16-2024-5OTFqyK3J0.jpg
Erick Thohir Sampaikan Pesan untuk Timnas Indonesia U-16 Usai Raih Peringkat 3 Piala AFF U-16 2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661415/garuda-calling-19-nama-terbaik-masuk-tc-timnas-futsal-menuju-afc-futsal-asian-cup-2026-knt.webp
Garuda Calling, 19 Nama Terbaik Masuk TC Timnas Futsal Menuju AFC Futsal Asian Cup 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/11/jordi_cruyff.jpg
Patrick Kluivert Dukung Jordi Cruyff Jadi Dirtek Ajax Amsterdam
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement