Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-16 vs Singapura U-16 di Piala AFF U-16 2024

Timnas Indonesia U-16 akan menghadapi Singapura U-16 di laga pertama Piala AFF U-16 2024 (Foto: PSSI)

LINK live streaming Timnas Indonesia U-16 vs Singapura U-16 bisa Anda lihat di akhir artikel. Garuda Asia menghadapi Singapura U-16 di laga perdana Piala AFF U-16 2024.

Pertandingan kedua tim akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jumat (21/6/2024). Pertandingan akan dimulai pada pukul 19.00 WIB.

Jelang laga tersebut, pelatih Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto mengaku sudah mengantongi kekuatan lawan. Hal itu menjadi modal awal untuk tim asuhannya untuk dapat meladeni permainan Singapura.

"Kami sudah melakukan analisa terhadap kekuatan semua lawan di grup A ini," kata Nova dilansir dari laman PSSI, Jumat (21/6/2024).

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan tim asuhannya memang begitu antusias untuk segera memainkan laga melawan Singapura. Ia tegaskan timnya siap memberikan performa terbaik dalam laga nanti.

"Semua pemain dalam kondisi fit dan siap tempur untuk turnamen ini," lanjut Nova.